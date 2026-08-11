Christian Bale confiesa que esta comedia de 1997 es su película favorita: "Una vez la vi dos noches seguidas y lloré de risa las dos veces"

Christian Bale es uno de los actores más respetados del Hollywood actual, teniendo además fama de ser una persona bastante intensa. Quizá por ello llame tanto la atención que él mismo haya dicho en varias ocasiones que su película favorita es una famosa comedia de 1997 protagonizada por Chris Farley.

"Ese tipo era un fenómeno"

Fue en el año 2010 cuando Bale señaló por primera vez que su película favorita era 'La salchicha peleona' ('Beverly Hills Ninja'), uno de los últimos trabajos de Farley antes de su trágica muerte por una sobredosis accidental de cocaína y morfina. Bale confesó entonces en Esquire que no era un gran cinéfilo y destacó que "Chris Farley era sencillamente fenomenal. 'La salchicha peleona' siempre será una de mis películas favoritas".

El protagonista de 'El caballero oscuro' continuaba destacando que "una vez la vi dos noches seguidas y lloré de risa las dos veces. Ese tipo era un fenómeno y lo echamos mucho de menos en casa" cuando el periodista se mostraba incrédulo ante su respuesta.

Parece que fue entonces cuando Bale decidió que esa iba a ser siempre su respuesta, pues años después contestó lo siguiente a Yahoo ante la pregunta de cuál era su película favorita, repitiendo además el mismo motivo para su elección:

Esa es una pregunta difícil, ¿sabes? Hay tantas que se adaptan a diferentes momentos... Hay una película para cada estado de ánimo. ¡Ah! Siempre elijo... mi respuesta por defecto es 'La salchicha peleona'. Es fácil de dar porque la mayoría de la gente dice: '¿Qué? Ah, vale'. Pero Chris Farley es fantástico. Obviamente tengo otras películas, pero la vi dos noches seguidas y me reí a carcajadas las dos veces, así que dije: 'Sí, esa será mi respuesta'

Y es que bien poco le importa a Bale que 'La salchicha peleona' fuese destrozada por la crítica -apenas consigue un 16% de valoraciones positivas en Rotten Tomaotes-, ya que él se lo pasa en grande con ella. Por desgracia, actualmente no está disponible en el catálogo de ninguna plataforma de streaming en España por si os habíais quedado con ganas de (volver a) verla tras estas palabras de Bale.

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