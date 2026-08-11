Uno de los mejores directores de ciencia-ficción de la historia creó el primer eclipse del cine. Han pasado 119 años y nadie ha vuelto a hacer nada igual

Aunque algunos se empeñen en afirmar que maravillarse por un eclipse de sol es algo que nos hemos inventado en el siglo XXI, lo cierto es que el momento en el que la luna tapa el sol y el mundo se llena de oscuridad durante unos minutos ha fascinado a la humanidad desde sus inicios, cuando se creía que era la manera de los dioses de mostrar enfado.

Por supuesto, el arte ha tratado de mostrar el momento de la manera más fehaciente posible desde hace siglos, y el cine no iba a mostrarse ajeno a este fenómeno astrológico. Y claro, ¿quién mejor que George Méliès para inaugurar su representación cinematográfica dando una explicación del fenómeno... a su manera?

Total eclipse of the Méliès

En 1907, Méliès estaba trabajando a pleno rendimiento, como el visionario e inventor de la ciencia-ficción audiovisual que fue. Películas como 'Viaje a la luna' o 'Viaje a través de lo imposible' maravillaron al mundo a inicios del siglo XX, y aunque la magia de su artificio estaba empezando a cesar a medida que el cine crecía en direcciones inesperadas, seguía manufacturando 24 películas al año, muchas de ellas tristemente perdidas en la actualidad. No es el caso, por suerte, de 'El Eclipse: El cortejo entre el Sol y la Luna' ('L'éclipse du soleil en pleine lune'), que mostraba un flirteo inédito entre el satélite y el astro rey.

En el corto mudo de 9 minutos, incomprensible bajo nuestros estándares narrativos modernos, el propio Méliès interpreta a un astrónomo que da una charla sobre el eclipse que está a punto de suceder. Después, por el telescopio mira cómo el sol y la luna empiezan un flirteo romántico-sexual (con caras subiditas de tono que no dejan lugar a dudas) que culmina con el eclipse en sí mismo y su separación posterior. A continuación, vemos una lluvia de estrellas representadas por chicas jóvenes, que llevan a que el astrónomo se caiga por la ventana. Bueno, 9 minutos dan para lo que dan.

Aunque parezca una película relativamente inocente, este corto suscitó debate durante años, porque no pocos creyeron que las caras del Sol y la Luna pertenecían a dos hombres, en una de las primeras muestras de la homosexualidad en el cine. Sin embargo, la realidad es muy distinta: el propio director hablaba de los personajes como "el hombre en el sol" y "la delicada Diana" en su sinopsis, sin dejar lugar a dudas.

Puede que la película no pasara a la historia como otras del director, pero a día de hoy sigue siendo la primera que mostró un eclipse en toda la historia del cine, aunque fuera a su manera. Como curiosidad, Méliès nunca llegaría a ver un eclipse total en vida: el último que pasó por Francia fue en 1842 y el siguiente en 1961, antes de su nacimiento y tras su muerte, respectivamente. Así que ya sabéis: si queréis vivir algo que a uno de los directores más visionarios del mundo se le escapó de las manos, mañana tenéis la oportunidad perfecta para hacerlo. Eso sí, fijaos bien si el sol y la luna se relamen justo antes.

En Espinof | Crónica de una odisea cinéfila: he visto más de 50 películas clásicas mudas en los últimos meses y esto es todo lo que he aprendido

En Espinof | Las mejores películas de 2026