Es uno de los grandes bombazos del cine de terror reciente y una de las experiencias más intensas del año, y ya tiene fecha de estreno en streaming

No son pocas las películas que pueden arrasar en la temporada de premios, hacer sumas estratosféricas de dinero en taquilla o ser reverenciadas por la crítica profesional. Lo que está al alcance de muy pocas producciones, independientemente de todo lo anterior, es ganarse la etiqueta de "fenómeno", y la fantástica 'Backrooms' de Kane Parsons lo ha logrado por méritos propios gracias a su maña para atraer a las salas de cine a las nuevas generaciones de aficionados al terror.

Las backrooms en tu living room

A su paso por la gran pantalla, la adaptación de la longeva webserie homónima —cuyo universo se expandió en línea gracias a un fandom tan creativo como entregado— se las ha apañado para recaudar casi 400 millones de dólares en todo el mundo, de los cuales 7,5 han salido directamente de dentro de nuestras fronteras. Pero ya sabemos que, en pleno 2026, el éxito comercial de un largometraje no se ciñe estrictamente a la ventana tradicional.

Ahora, después de encandilar al respetable en los patios de butacas, los espacios liminales de 'Backrooms' prometen hacer las delicias de quienes aún no se han sumergido en ellos —u ofrecer segundas experiencias a quienes ya lo han hecho— desde los salones de sus respectivos hogares, porque la producción de A24 ya tiene fecha de estreno en plataformas de streaming. Y ojo, porque está bastante más cerca de lo que podría parecer.

Según ha trascendido hoy mismo, la cinta protagonizada por Chiwetel Ejiofor y Renate Reinsve aterrizará en Filmin y HBO Max el próximo 25 de septiembre, todo ello después de haber tenido un segundo paso por cines con una suerte de versión extendida subtitulada 'Liquidación total' que incluyó 15 minutos de material adicional al metraje original. Por el momento, se desconoce si este cuarto de hora estará también en la versión en streaming.

Por si aún no sabes qué esperar de 'Backrooms', su sinopsis oficial reza tal que así:

Ambientada en la California de 1990 y basada en la serie viral creada por Kane Parsons, la película sigue a Clark, propietario de una tienda de muebles cuya vida cambia cuando descubre en el sótano del establecimiento un misterioso umbral iluminado por fluorescentes amarillos que conduce a un interminable laberinto de espacios aparentemente cotidianos, pero inquietantemente desiertos.

Ya lo sabes: si quieres disfrutar de una dosis de found footage en clave analógica con un diseño de producción arrollador y una cantidad de incógnitas inversamente proporcional a las respuestas que se dan a ellas, estás a menos de dos meses de poder hacerlo cómodamente desde el sofá.

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