José Manuel Parada, sobre el adiós de ¡Cine de Barrio¡ a La 1: "Era mi hijo, un hijo muy mimado, y me hubiera gustado poder despedirlo de una forma bonita"

Hace unos días conocimos la intención de la dirección de RTVE de prescindir de 'Cine de barrio' en La 1, reorganizando el programa para su emisión en La 2, para apostar por un nuevo formato de entretenimiento en directo, muy en la línea de 'Aquí la Tierra', de cara a este próximo otoño. La decisión, acertada o no, ha suscitado algún que otro debate, así como reproches por parte del que fuera su conductor durante sus inicios, José Manuel Parada, quien no comprende del todo este último movimiento.

"No entiendo este cambio y no lo comparto", podemos leer en declaraciones del comunicador a YOTELE (vía El Periódico). "Es un programa que se ha mantenido durante 30 años, con más audiencia que los magacines que hay en otras cadenas y menos presupuesto, que era totalmente intergeneracional porque reunía a abuelos, padres e hijos. No se merecía un final así", continúa, mostrando su malestar por no haber podido dar al espacio un cierre más satisfactorio dado el vínculo que tiene con él: "Fui creador y fui presentador, director y coproductor. Era mi hijo, un hijo muy mimado y me hubiera gustado poder despedirlo de una forma bonita. Hacer algo especial como lo que hicimos en el 30 aniversario. Yo sigo vivo y creo que el programa se merecía hacer una despedida en condiciones. Y aún están vivos algunos de los que pasaron por él".

"Es un programa que se ha mantenido durante 30 años, con más audiencia que los magacines que hay en otras cadenas"

Parada, no obstante, es consciente de que la tertulia clásica de 'Cine de barrio' perdió parte de su encanto con la marcha de los protagonistas de aquellas producciones de la cinematografía clásica y popular española: "Yo tuve la suerte de hacer 'Cine de barrio' cuando se podían ver las películas de las grandes estrellas del cine en el plató. Ahora no podemos ver una de Concha Velasco con ella, ni una de Manolo Escobar con él. El programa seguramente necesitaba una actualización, pero creo que no había que volver a sus orígenes", añade.

Adiós a La 1, hola a La 2

Aun así, insiste en que no se merecía pasar a la segunda cadena. Dicho esto, hay que señalar que La 2 de Televisión Española se encuentra estos meses viviendo un renacer en datos de audiencia gracias al interés de la corporación por dejar de tratarla como un canal puramente cultural y apostar por ella como una oferta generalista más. Por ello, si 'Cine de barrio' es capaz de retener a sus fieles y sumar nuevos espectadores con la remodelación de su estructura —en la que se renuncia a la tertulia en favor de entrevistas y piezas grabadas previamente—, bien podría ayudar a seguir impulsando a La 2 mientras La 1 prueba suerte con sus novedades. La 2, además, es el hogar del cine español y el cine clásico, con varios esfuerzos en esta dirección cada semana.

Imagen | José Manuel Parada junto a Andrés Pajares. RTVE

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