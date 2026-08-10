"He cortado muchísimos desnudos". Creo que el puritanismo excesivo de 'Una noche al año' es justo lo que el cine actual debería evitar

Han pasado 27 años desde que 'Padre de familia' cantara por primera vez su canción de entrada "Parece que hoy todo lo que ves es violencia en las películas y sexo en la televisión. ¿Dónde están esos valores chapados a la antigua en los que solíamos confiar?", y los tiempos han cambiado tremendamente. La violencia sigue ahí, pero el sexo ha quitado el pie del acelerador porque la Gen Z se ha declarado abiertamente en contra de verlo en pantalla... a pesar del éxito de 'Rivales' o 'La Asistenta'.

Pidamos pezón por nuestros pecados

Will Gluck ha echado más leña al fuego del debate sobre el sexo en pantalla. El director de 'Una noche al año' ('One Night Only'), de estreno en España el 26 de agosto, admitió que ha cortado un montón de escenas tórridas de su película, en la que solo durante una noche al año, al estilo de 'La Purga', el sexo premarital se vuelve legal.

Uno puede pensar que se trata de una comedia romántica que, como poco, debe ser picante, ¿no? Bueno, pues como le ha confesado a Variety, no tanto.

"Me preocupé por la reticencia al sexo en pantalla al 100%. He pasado por esto en dos películas y tengo muchas páginas de datos empíricos al respecto. Solo que no pienso solo en Gen Z y Gen Alpha. Creo que ha sido un cambio social que viene de coger los desnudos en situaciones adultas y ponerlos en nuestros teléfonos en casa para todo el mundo. Ahora es una cosa más privada e íntima que la gente no quiere ver cuando está en una experiencia compartida. Cuando la gente ahora ve desnudos o situaciones muy adultas en un cine, se sienten incómodos."

Y, efectivamente, esto ha llevado a autocensura en su película: "He cortado tanto. Había muchísimos desnudos en esta película que rodamos en las calles. Sentí que necesitábamos enseñar el mundo de esa manera. Cuando empezamos a enseñárselo al público, sentimos que les sacaba de la película. Sigues a los personajes y lo que está pasando, y entonces giras la cámara y hay dos personas desnudas teniendo sexo, y ves al público... es una cosa física. Se giran hacia la persona con la que están y... los beneficios no superan ni de lejos las cosas negativas. Así que seguimos editando hasta tener un equilibrio, y esos comentarios se fueron".

Sin embargo, hay un público para el cine abiertamente sexual. Hay películas como 'Babygirl' o 'Pillion' que luchan por coger el viejo cliché del sexo como escena de relleno para llamar la atención y convertirlo en algo divertido, lujurioso, colocado en el centro de todo como motor de la trama. Lo cierto es que la jugada le ha salido regular a Will Gluck: 'Una noche al año' solo ha recaudado 5 millones en la taquilla de EEUU. Costó 25.

Por mucho que las nuevas generaciones, según varios estudios, estén teniendo menos relaciones que las anteriores, es más necesario que nunca que el cine abra la ventana para airear y normalizar en lugar de plegarse a unos nuevos designios puritanos. El toque social de maitines que venimos sufriendo desde hace años no puede venir también desde el cine.

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