'La odisea' sigue rompiendo récords, destrona a 'Avatar' y además se convierte en la película más taquillera de Christopher Nolan

El increíble éxito de 'La odisea' en cines sigue rompiendo récords. De hecho, este fin de semana ha superado dos muy importantes. El primero es que ya es la película más taquillera de toda la filmografía de Christopher Nolan y el segundo es que ha destronado a 'Avatar' como la película más taquillera de la historia en cines IMAX.

Por un lado, 'La odisea' suma ya 1.104 millones de dólares en cines, lo que le permite superar con creces los 1.085 de 'El caballero oscuro: La leyenda renace', que era hasta ahora el mayor éxito en taquilla de Nolan.

No se cansa de hacer historia

Este récord de la película protagonizada por Matt Damon todavía va a crecer de forma considerable, pues su estreno en China tendrá lugar este próximo 14 de agosto, mientras que su lanzamiento en Japón está previsto para el 11 de septiembre. Entre y los ingresos que sigue sumando en otros países -solamente en Estados Unidos sumó 31,5 millones más durante el pasado fin de semana- apuntan a que fácilmente podría irse hasta los 1.500 millones.

Además, 289 de esos 1.104 millones de dólares que suma hasta ahora pertenecen a los ingresos de 'La odisea' en cines IMAX, lo que la convierten en la película más taquillera de la historia en este tipo de salas. El récord hasta ahora eran los 271 millones que James Cameron había conseguido con la primera 'Avatar'.

'La odisea' también va a seguir sumando millones por ese lado, pues es cierto que ya ha perdido la exclusividad de las salas IMAX -solamente los mantiene en los poco que existen en 70mm-, pero el interés por poder verla en esos cines sigue siendo muy alto, así que muy raro sería que no acabase superando con mucha holgura los 300 millones por ese lado.

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