La temporada 2 de 'Más que rivales' sube la apuesta con su nueva pareja protagonista. Estoy contando los días para el regreso del fenómeno LGTBIQ+

Si hay una serie que ha conseguido convertirse en un fenómeno mundial casi de la noche a la mañana, esa ha sido 'Más que rivales' ('Heated Rivalry'). La ficción de Crave conquistó al público con la historia de amor, rivalidad y deseo entre Shane Hollander (Hudson Williams) e Ilya Rozanov (Connor Storrie), y ahora tiene por delante el reto de repetir la hazaña con una segunda temporada que ya promete ser uno de los grandes acontecimientos seriéfilos de 2027.

El estreno está previsto para la primavera del próximo año y, aunque todavía queda bastante para volver a ver a nuestra pareja favorita sobre el hielo, ya tenemos otro motivo para empezar a contar los días que quedan: Justice Smith ('Ahora me ves 3') y Charlie Gillespie se incorporan al reparto como una nueva pareja protagonista.

Nuevos fichajes

Justice Smith y Charlie Gillespie interpretarán a Harris Drover y Troy Barrett, respectivamente, la pareja protagonista de 'Role Model', el quinto libro de la exitosa saga de Rachel Reid en la que se basa 'Más que rivales'. La segunda temporada continuará además la historia de Shane e Ilya adaptando elementos de 'The Long Game', el sexto libro de la saga, así que tendremos doble ración de romance, hockey y drama. Y no se me ocurre una noticia mejor para quienes terminamos completamente enganchados a la primera temporada.

Sus personajes, además, parten de una dinámica bastante diferente. Troy es un jugador de hockey del equipo de Ilya que arrastra un pasado marcado por el acoso escolar, mientras que Harris es el alegre encargado de las redes sociales del equipo. La serie tendrá así una nueva historia de amor que explorar sin necesidad de repetir exactamente la fórmula de Shane e Ilya, algo que puede ser clave para que la segunda temporada consiga mantener el interés y demostrar que este universo tiene mucho que ofrecer. Así lo declararon los productores ejecutivos Tierney y Brendan Brady:

"Rachel Reid nos ha regalado dos personajes complejos y fascinantes en Harris y Troy, con los que es imposible no empatizar. Desde el inicio del proceso de casting, sabíamos que buscábamos actores capaces de crear algo realmente especial juntos y de plasmar esa misma profundidad y emoción en la pantalla. Justice y Charlie lo consiguen a la perfección. Conectaron de inmediato con la vulnerabilidad y la resiliencia que caracterizan a estos personajes, demostrando una comprensión instintiva de quiénes son Harris y Troy".

La primera temporada se convirtió en un éxito mundial instantáneo tras su estreno a finales de 2025 y ahora la producción de la segunda ya ha empezado en Canadá, con el estreno previsto para la primavera de 2027. 'Más que rivales' llegará así con una expectación enorme, pero también con una oportunidad de oro para ampliar su universo y demostrar que lo ocurrido con Shane e Ilya no fue un golpe de suerte.

En España se puede ver a través de Movistar Plus.

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