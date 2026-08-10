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El thriller de acción soñado por Jason Statham. 13 años ha tardado en hacer la secuela secreta de una de las mejores películas de Daniel Craig

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Una película muy esperada en la que Statham vuelve a trabajar a las órdenes de Guy Ritchie

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Mikel Zorrilla

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Jason Statham es uno de los actores más solicitados de Hollywood, especialmente cuando se trata de una película de acción. Eso no ha impedido que haya tardado la friolera de 15 años en hacer realidad la adaptación de un libro cuyos derechos compró él mismo en 2013 y cuya versión cinematográfica no se estrenará finalmente hasta el año 2028.

Qué es 'Viva la Madness'

Ese proyecto tan querido para Statham es 'Viva la Madness', adaptación de una novela homónima de J.J. Connolly que escribió a modo de secuela de 'Layer Cake', la cual ya fue llevada al cine en 2004 con Daniel Craig al frente del reparto -aquí Statham hereda el personaje que Craig interpretó entonces-, siendo a menudo mencionada como su mejor prueba de casting para convertirse después en James Bond. Sin embargo, la película de 'Viva la Madness' ha sido escrita para que funcione de forma independiente.

Madness

Detrás de la adaptación de 'Viva la Madness' encontramos a Guy Ritchie, director fetiche de Statham que ayudó a lanzar la carrera del actor con títulos como 'Lock & Stock' o 'Snatch. Cerdos y diamantes'. Ritchie se encarga aquí tanto de la puesta en escena como de escribir el guion en colaboración con el propio Connolly.

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El plan inicial sí que era que fuera una secuela de 'Layer Cake', pero esa idea fue rápidamente descartada. De hecho, el proyecto se reconvirtió en una serie de televisión en 2015, pero la cosa no terminó de salir adelante y parecía que 'Viva la Madness' iba a quedarse finalmente en nada.

Las buenas noticias es que ahora sí que no hay marcha atrás posible -salvo catástrofe de última hora al estilo de lo que hizo Warner con 'Batgirl'-, pues el rodaje de 'Viva la Madness' llegó a su final este pasado mes de abril de 2026, iniciándose entonces el trabajo de montaje. 

The Mechanic Jason Statham

Vinnie Jones, Jason Isaacs, Babs Olusanmokun, Camila Mendes, Ben Foster, Jonny Lee Miller y Rauw Alejandro acompañan a Statham al frente del reparto de una película que fuera de Estados Unidos estará distribuida por Amazon MGM Studios, así que es posible que en España se lance directamente a través de Prime Video.

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Por ahora se sabe que su fecha de estreno prevista en Estados Unidos es el 21 de enero de 2028, por lo que todavía habrá que tener un poco de paciencia para ver este thriller sobre un hombre que está buscando una playa para disfrutar cuando se jubile, pero todo se complica cuando se ve envuelto en negocios de drogas transatlánticos, blanqueo de dinero, fraudes electrónicos de alta tecnología, maleantes londinenses y cárteles de la droga venezolanos.

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