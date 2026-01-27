Últimos días para ver en Netflix una de las películas que sirvió como prueba de casting para Daniel Craig antes de convertirse en James Bond y un thriller arrollador

Años antes de convertirse en uno de los James Bond más recordados y discutidos de la saga, Daniel Craig tuvo una película bisagra que cambió para siempre la forma en que le percibía la industria y el público. 'Layer Cake (Crimen organizado)' (2004) no solo fue su primer gran protagónico en un thriller de alto perfil, sino también la prueba silenciosa de que estaba listo para cargar con el peso de convertirse en un icono del cine.

Dirigida por Matthew Vaughn, la película se sumerge en el submundo criminal londinense con una mirada elegante, cínica y brutalmente honesta. Craig interpreta a un traficante de drogas metódico, inteligente y aparentemente frío, decidido a retirarse del negocio… hasta que una última misión lo arrastra a una red de traiciones, errores y violencia que se superponen como capas de un pastel imposible de desarmar sin consecuencias.

Un papel que lo puso en el radar

Con 'Layer Cake', Daniel Craig dejó atrás los roles secundarios y se abrió paso como protagonista absoluto. Su personaje no tiene nombre, una decisión que refuerza su aura enigmática y profesional, y que permite que toda la atención recaiga en su presencia física, su mirada contenida y su manera de imponer respeto sin levantar la voz. Fue este control, más que la acción pura, lo que empezó a marcar una diferencia clara con otros actores del género.

Aunque Craig hizo una audición formal para 'Casino Royale', 'Layer Cake' fue clave para terminar de convencer a los productores de la saga del agente 007. Barbara Broccoli y Michael G. Wilson vieron en esta película algo que buscaban renovar: un Bond más crudo, más humano y menos glamuroso. En la carrera por el papel también estuvieron nombres como Henry Cavill, pero la intensidad silenciosa que Craig terminó inclinando la balanza a su favor.

Sin embargo, más allá de Craig, 'Layer Cake' también destaca por su estilo visual, su narración afilada y un reparto sólido que incluye a Michael Gambon, Colm Meaney y un joven Tom Hardy. La película combina violencia, humor negro y crítica social, mostrando el crimen como un sistema complejo donde nadie sale limpio y cada decisión suma una nueva capa al peligro que ya hay.

'Layer Cake' no solo funciona como un thriller arrollador y magnético, sino también como una pieza clave para entender la evolución de Daniel Craig como estrella de acción. Es elegante, tensa y sorprendentemente actual, incluso veinte años después de su estreno. Pero será mejor darse prisa para verla -o volver a hacerlo-, porque la película saldrá del catálogo de Netflix el 31 de enero.

