Uno de los mejores actores de la historia rechazó ser James Bond antes que Sean Connery. Le pusieron una condición que se negó a aceptar

Sean Connery hizo que James Bond se convirtiera en uno de los personajes más famosos de la historia del cine. Es cierto que ya hubo una versión previa y poco conocida del espía británico en televisión, pero cuando todo realmente cambió fue tras el estreno de 'Agente 007 contra el Dr. No'.

Eso sí, Connery para el papel no fue la primera opción y uno de los mejores actores de la historia tuvo la oportunidad de dar vida a James Bond antes que él. Sin embargo, Cary Grant no estuvo dispuesto a aceptar la condición que le exigían los productores de la película, y tampoco podemos culparle por ello.

Sólo quería hacer una

Lo cierto es que Grant era elección original de Harry Saltzman y Albert R. Broccoli, pero el actor se encontraba por aquel entonces en la fase final de su carrera -se retiró de forma definitiva en 1966 para criar a la hija que tuvo ese año con la también actriz Dyan Cannon-, por lo que solamente estaba dispuesto a hacer una película.

De nada sirvió la estrecha relación entre Broccoli y Grant, ya que el segundo había sido el padrino en la boda del primero en 1959. Curiosamente, fue en ese enlace cuando el productor intentó convencer al actor, tal y como desveló Dana Natol, la mujer con la que Broccoli se casó ese día -ya había contraído matrimonio dos veces antes, pero es asería la definitiva-, en el documental 'Inside Dr. No'.

Tal y como se aclara en el libro 'James Bond: The Legacy', eso fue un problema irremediable, ya que Broccoli y Saltzman estaban decididos a convertir a James Bond en una saga, por lo que exigían que Grant se comprometiese como mínimo a hacer tres películas como el agente 007.

Con todo, nos queda el consuelo de que Grant ya había liderado 'Con la muerte en los talones', el extraordinario thriller dirigido por Alfred Hitchcock que sirvió de clara inspiración para sentar las bases de la saga James Bond. Y por qué no decirlo, también es mejor que cualquiera de las películas sobre el agente 007.

Además, Grant era ya demasiado mayor por aquel entonces. Ojalá James Bond hubiese dado el salto al cine al menos una década antes, porque sí tengo bastante claro que habría sido un actor perfecto para el papel. Lo demostró en varias ocasiones, pues en 1963, apenas un año después del lanzamiento de 'Agente 007 contra el Dr. No', también lideró la extraordinaria 'Charada'.

Eso sí, Grant solamente estrenó dos largometrajes más después de ese genial largometraje que lideró junto a Audrey Hepburn, por lo que es probable que James Bond nunca hubiese llegado a ser la larga y exitosa saga que hoy conocemos.

