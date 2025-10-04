Amazon acaba de censurar a James Bond. El agente 007 pierde por sorpresa una de sus señas de identidad en Prime Video

Hace tiempo que Amazon se hizo con los derechos en exclusiva de la saga James Bond y su plan es llevar a cabo un nuevo relanzamiento cuya primera película estará dirigida por Denis Villeneuve. Hasta ahí todo bien, pero la saga de películas va apareciendo y desapareciendo de Prime Video, pero lo que no esperábamos es la censura que ha aplicado la plataforma en su último regreso.

Para sorpresa de todos, los carteles de las versiones digitales de la saga han sido alterados con un propósito claro: eliminar la pistola de la mano del famoso espía británico. Desde Amazon no se han pronunciado al respecto, pero es algo muy evidente en varias versiones de los carteles, siendo especialmente extraño en los casos de 'Agente 007 contra el Dr. No' y 'Goldeneye'.

Sin licencia para usar pistola

Desde Amazon no han hecho comentarios al respecto de lo que a simple vista parece un retoque hecho utilizando la inteligencia artificial. Bueno, en los casos de 'Spectre' y 'Sin tiempo para morir' ni siquiera habría sido necesario eso, ya que simplemente han recortado un poco por abajo para que no se vea la pistola que Daniel Craig lleva en los carteles originales tanto de la primera como de la segunda.

Otro detalle que llama la atención teniendo en cuenta las circunstancias es que el logo de 007 que aparece de fondo también omite por completo la pistola que incluye en la parte derecha en su versión original. Es evidente que alguien ha decidido que las pistolas sobraban ahí, pero estaría bien saber el motivo.

Por lo pronto, esperemos que este movimiento inesperado sea un simple lapsus y que Amazon lo resuelva en breve. Además, a la Prime Video tampoco le interesa esta mala fama en un momento clave para el futuro de la franquicia, ya que ponerse en contra a los fans es una idea pésima ahora mismo...

Y espero que nadie diga que esto es algo irrelevante, porque se empieza cambiando los carteles y se sigue haciéndolo con las propias películas...

