Las mejores películas de James Bond. Sus (00)7 aventuras más alucinantes en Amazon Prime Video si no quieres ver toda la saga del espía con licencia para matar

James Bond es uno de los personajes más míticos de la historia del cine. Su salto de las novelas de Ian Fleming a la gran pantalla se produjo hace 61 años de la mano del director Terence Young en 'Agente 007 contra el Dr. No' ('Dr. No', 1962), con Sean Connery en la piel del personaje, y desde entonces ha aparecido en 25 aventuras cinematográficas con otros rostros. Recordemos que la colección está disponible en streaming a través de Amazon Prime Video.

Hoy voy a elegir las que considero que son las 7 mejores películas de James Bond, ordenándolas de paso de menos buena a mejor. Si quieres ver lo más imprescindible de la saga 007 sin tener que verlo absolutamente todo, toma nota.

7) 'El Hombre de la Pistola de Oro' ('The Mand with the Golden Gun', 1974)

Tenía muchas dudas sobre qué película iba a ser mi última elección, ya que soy de los pocos que tiene cierta debilidad por ‘Muere Otro Día‘ (Die Another Day, Lee Tamahori, 2002) y su absurdo concepto del entretenimiento o la simpatía de la despedida oficial de Sean Connery en ‘Diamantes para la Eternidad‘ (Diamonds are Forever, Huy Hamilton, 1971), pero ‘El Hombre de la Pistola de Oro‘ (The Man With The Golden Gun, Guy Hamilton, 1974) no es sólo la única película que me gusta con Roger Moore como el agente 007, sino que posiblemente cuente con mi villano favorito de toda la franquicia.

Y es que Christopher Lee lo borda como Scaramanga, un sofisticado asesino a sueldo que se pone como próximo objetivo acabar con la vida de Bond. Es él quien consigue levantar una película con un guion que introduce no pocos elementos de dudosa verosimilitud, pero el poderío de Lee como Scaramanga eleva a ‘El Hombre de la Pistola de Oro’ por encima del resto de aportaciones de Roger Moore a la franquicia.

6) 'Goldeneye' (1995)

Las aventuras de 007 parecían heridas de muerte tras el estreno de 'Licencia Para Matar' (Licence to Kill, John Glen, 1989), segunda y última vez que Timothy Dalton interpretó al más famoso espía británico, pero todo eso cambió tras el estreno de 'Goldeneye' (Martin Campbell, 1995) y sus aires modernizadores.

Eso es algo que ya se percibe en los títulos de créditos iniciales, done se produce quizá el mayor cambio respecto a la anterior película de la saga, pero también es la prueba de que Pierce Brosnan es un Bond de categoría, una gran y atípica chica Bond (me refiero a una letal Famke Janssen que con el paso de los años ha acabado reconvertida en esposa incapaz de otro héroe de acción), un villano interesante y Tina Turner nos ofrece la que seguramente sea la mejor canción de toda la saga.

Además, se nota la mano de Martin Campbell para que 'Goldeneye' no se convierta en un despropósito por sus ansias de ser un entretenimiento trepidante, algo que consiguen con un tono más relajado de lo que algunos desearían.

5) 'Sin tiempo para morir' ('No Time to Die', 2021)

La notable despedida de Daniel Craig fue un gran cierre de una etapa que buscaba un mayor realismo sin por ello renunciar a su componente de espectáculo de masas. Es cierto que el gran villano de la función es un tanto decepcionante, pero el resto lo compensa con creces, en especial la sensacional aparición de Ana de Armas y ese emocionante desenlace, donde queda totalmente claro que es la aventura definitiva de Craig como el agente 007.

Crítica en Espinof de 'Sin tiempo para morir'

No está gratis para suscriptores aún pero se puede alquilar en Prime Video o en Apple TV+

4) 'Casino Royale' (2006)

La marcha de Pierce Brosnan fue visto por muchos como una tragedia, por lo que los productores de la franquicia decidieron buscar con calma a su sustituto. Es bastante obvio que su aparición en 'Layer Cake' (Matthew Vaughn, 2004) fue decisiva para que Daniel Craig fuera contratado para dar vida al nuevo James Bond, llegando al punto de que yo creo que su mejor película como Bond pese a no serlo oficialmente.

Sin embargo, sus aires de cambio a la saga fueron muy de agradecer, ya que Bond se convirtió en alguien más realista, humano y oscuro, algo que Martin Campbell supo retratar con mucho acierto en su segunda incursión en la saga. No obstante, el villano de la función no es tan memorable como para que ‘Casino Royale’ (2006) consiga ser la reinvención definitiva.

Crítica en Espinof de 'Casino Royale'

3) 'Desde Rusia con Amor' ('From Russia with Love', 1963)

'Desde Rusia con Amor' (From Russia with Love, Terence Young, 1963) siempre ha gozado de mucho reconocimiento entre los fans de James Bond, pero he de reconocer que no me gustó cuando la vi siendo adolescente. No obstante, he vuelto a verla recientemente y ahora me gustaría viajar al pasado a darle una colleja a mi yo del pasado, y es que estamos ante una clara evolución respecto a 'Agente 007 contra el Dr. No'.

Tendría que escribir una crítica para explicarlo convenientemente, pero digamos que es un gran acierto presentar a los villanos al comienzo, que la historia tiene una progresión mejor desarrollada y más seria y adulta, juega mejor la baza de la espectacularidad, cuenta con un mejor reparto (y un Sean Connery más asentado como protagonista) y, en general, transmite la sensación de que los creadores tenían las ideas mucho más claras respecto a lo que querían contar. De hecho, no deja de ser una producción introductoria de lo que está por venir con la rivalidad entre Bond y Blofeld, la cual se exploraría después en multitud de ocasiones.

2) 'Skyfall' (2012)

La mejor película de todas las protagonizadas por Daniel Craig también está a punto de ocupar la primera posición de esta lista, y es que no le faltan argumentos para ello: desde un enfoque más oscuro que le viene como anillo al dedo al enfoque interpretativo de Craig hasta ese fabuloso villano interpretado por Javier Bardem.

Además, logra dar con las teclas para que el héroe resulta vulnerable sin caer en lo frágil y cuenta con un trabajo de puesta en escena impresionante por parte de Sam Mendes. Si hasta el tema musical, algo flojos durante los últimos tiempos, es alucinante.

Crítica en Espinof de 'Skyfall'

1) 'James Bond contra Goldfinger' ('Goldfinger', 1964)

'James Bond contra Goldfinger' (Goldfinger, Guy Hamilton, 1964) no es sólo la mejor aventura protagonizada por el agente 007, ya que también es una película notable que aún funciona perfectamente en la actualidad como un gran y espectacular entretenimiento.

Y es que no se me ocurre nada que no funcione como un perfecto mecanismo de relojería: Sean Connery en su salsa, un gran villano que encima cuenta con un secuaz mítico, varias escenas antológicas (la más recordada seguramente sea la que he elegido para ilustrar la película), un guion consistente que encima tiene como base un plan suficientemente ingenioso para que no haya quedado desgastado con el paso de los años y un gran tema musical. Me encantaba como adolescente y sigue haciéndolo a día de hoy por mucho que mis gustos hayan ido cambiando.

Crítica de 'James Bond contra Goldfinger'

En Espinof: