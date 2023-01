Amazon rectifica uno de sus decisiones más criticadas de los últimos meses: todas las películas de James Bond regresan a Prime Video

Estoy convencido de que no soy el único que no entendió la decisión de Amazon de retirar todas las películas de James Bond, con la excepción de 'Sin tiempo para morir', de Prime Video a finales de octubre. A fin de cuentas, solamente habían estado disponibles durante unos seis meses. Pues bien, Amazon ha rectificado y ya volvemos a tener todas en su plataforma de streaming.

No estuvo nunca claro cuál fue el motivo para eliminarlas hace unos meses y tampoco por qué han vuelto ahora a estar disponibles por sorpresa, ya que Amazon no había realizado ningún tipo de anuncio previo al respecto. Por lo tanto, no esperéis demasiado si queréis (volver a) ver alguna de las aventuras protagonizadas por el agente 007, que luego igual vuelven a desaparecer de forma repentina.

Obviamente, cada cual puede optar por recuperar títulos concretos o verlas en orden -sea cronológico o simplemente eligiendo la etapa de algún actor dando vida al mítico 007-, pero si buscáis algún tipo de guía, os recuerdo que en Espinof tenemos un artículo ordenando todas las películas de James Bond de peor a mejor y yo también publiqué otro con mis 5 aventuras favoritas del mítico espía británico.

Por cierto, además de las películas, Amazon también ha vuelto a incluir un par de documentales centrados en el personaje muy a tener en cuenta -me refiero a 'Bonds Girls are Forever' y 'Todo o nada: la historia no contada de 007'- y la una adaptación televisiva de 'Casino Royale' de 1954 con Barry Nelson dando vida a James Bond casi una década antes de que Sean Connery se metiese en el papel.

