Amazon se carga a James Bond pese a ser de su propiedad: todas las películas del agente 007 tienen una inminente fecha de caducidad en Prime Video con una única excepción

Menuda alegría nos llevamos algunos cuando Amazon subió todas las películas de James Bond a Prime Video el pasado mes de mayo. Era lógico, pues la compañía había comprado MGM poco antes y el agente 007 era una de las grandes adquisiciones fruto de ese acuerdo. Por eso es un jarro de agua de fría tremenda descubrir que todas las películas de la saga desaparecerán de Prime Video a final de este mes de octubre con la excepción de 'Sin tiempo para morir'.

Un movimiento inesperado

Se desconocen los motivos por los que la práctica totalidad de la franquicia ha estado disponible solamente durante 6 meses en Prime Video, y aquí tampoco hay ningún reestreno anunciado al que echarle la culpa como sucedió con Disney+ en los casos de 'Avatar' y 'Titanic'.

Lo único que se me ocurre es que la idea de Amazon sea incluir la saga dentro del canal MGM disponible en Prime Video por el que hay que pagar 3,99 euros adicionales cada mes. Con todo, no dejan de ser conjeturas, pues perfectamente pueden pasar a ser simplemente títulos de pago de forma individual, ya que sí me sorprendería que de repente las aventuras de James Bond estuviesen disponible en otras plataformas.

Sin embargo, lo que está fuera de toda duda es que la saga tiene fecha de caducidad en Prime Video y si quieres verlas sin tener que hacer ningún tipo de pago adicional, tendrás que hacerlo antes del próximo 31 de octubre. Luego quizá vuelvan más adelante a estar disponibles, pero también puede ser que no.

En Espinof: