James Bond ficha por Amazon: 'Sin tiempo para morir' y todas las demás películas del agente 007 ya tienen fecha de estreno en Prime Video

Amazon acaba de hacer oficial la llegada a Prime Video de todas las películas de la franquicia James Bond a partir del próximo 1 de mayo. Eso supone además el debut en streaming de 'Sin tiempo para morir', la última aventura de Daniel Craig dando vida al agente 007.

Amortizando la compra de MGM

La verdad es que era una mera cuestión de tiempo que Amazon anunciase algo así, pues este pasado mes de marzo se concretó su compra de MGM por la friolera de 8.500 millones de dólares. Las películas del espía creado por Ian Fleming eran uno de los principales activos que Amazon lograba con ese desembolso y ha llegado el momento de aprovecharse de ello.

De esta forma, las 25 películas oficiales de la saga podrán verse de forma gratuita en Amazon Prime Video, pues a priori fuera de este anuncio se quedan tanto la versión de 1967 de 'Casino Royale' como 'Nunca digas nunca jamás', la película de 1983 que recuperó a Sean Connery como James Bond 12 años después de 'Diamantes para la eternidad'.

El acuerdo también incluye el lanzamiento en Prime Video de documentales como 'Bond Girls Are Forever' o 'Everything or Nothing', por lo que los amantes de James Bond ya pueden ir marcando en rojo el 1 de mayo en su agenda.