La mentira más habitual sobre James Bond. Pocos saben que el primer actor en dar vida al agente 007 no fue Sean Connery

Cuando se habla de los actores que dieron vida a James Bond siempre se destaca que Sean Connery fue el primero en hacerlo, pero lo cierto es que esa información es incorrecta, ya que hubo otra persona que se metió en la piel del famoso espía británico 8 años antes del estreno de la emblemática 'Agente 007 contra el Dr. No'. Su nombre es Nelson, Barry Nelson.

El personaje de James Bond fue creado por Ian Fleming en 1953 y apenas un año después realizó su debut en la antología televisiva 'Climax!', ya que 'Casino Royale' fue el tercer episodio de su primera temporada. Una adaptación alejada de cualquier tipo de lujo y pensada más para ser una entrega más de la serie que cualquier otra cosa. De hecho, el canal CBS apenas pagó 1.000 dólares a Fleming para poder adaptarla.

Fichaje de última hora

Con William H. Brown Jr. tras las cámaras, Nelson se vio con un reto a última hora, pues CBS le contrató cuando el rodaje estaba ya a punto de comenzar, y el propio actor confesó años después que no estaba nada convencido: "En aquel entonces, nadie había oído hablar de James Bond. Me estaba rascando la cabeza, pensando cómo interpretarlo".

Nelson también destacó que ni siquiera se leyó la novela de Fleming y que estuvo intentando abandonar el proyecto: "Me enteré de que se haría en vivo. Pensé que ya no quería seguir con la televisión en vivo. De hecho, estaba intentando zafarme". Además, el actor reconoce que hizo lo que pudo pero que su trabajo no fue especialmente memorable:

Parecía que se complicaron con el casting. Lo hice lo mejor que pude, con mucha modestia. Me llamo a mí mismo simplemente agente 001 y ½.

El episodio se emitió en Estados Unidos el 21 de octubre de 1954, y en el mismo se permitieron varias licencias con respecto a su versión original. Aquí el personaje era americano, se llamaba Jimmy Bond y trabajaba para una agencia ficticia llamada 'Combined Intelligence Agency'. No me quiero ni imaginar la que se liaría si a Amazon le diera por hacer algo así en el relanzamiento del personaje que estará a cargo de Denis Villeneuve.

Peter Lorre como Le Chiffre

Eso sí, lo más llamativo en su momento seguramente fue que el malvado Le Chiffre tenía el rostro de Peter Lorre, el extraordinario actor que años antes encabezase la magistral 'M, el vampiro de Düsseldorf'. Con todo, esta primera versión de 'Casino Royale' se estrenó sin hacer demasiado ruido.

Desaparecida durante años

Tanto es así que luego estuvo desaparecido durante casi 3 décadas hasta que una versión incompleta y en blanco y negro del fue encontrada en 1981. Casi todo el metraje perdido fue localizado tiempo después, pero, por desgracia, la versión original en color sigue desaparecida en la actualidad.

Los que tengáis curiosidad por ver este 'Casino Royale' estarán de enhorabuena, pues la tenéis disponible en YouTube en su versión original con subtítulos en español. Sin duda, una curiosidad imprescindible para cualquiera amante del espía más famoso de la historia del cine.

Barry Nelson en 'El resplandor'

Por cierto, Nelson siguió trabajando de forma incansable después de convertirse en el primer James Bond, pero el papel por el que muchos le recuerdan más esel que hizo en 'El resplandor': Stuart Ullman, el director del hotel Overlook que informa a Jack Torrance (Jack Nicholson) de que el anterior vigilante acabó asesinando a su familia...

