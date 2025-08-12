"Me dejaron tirado en la cuneta". Pierce Brosnan sobre la llamada que acabó con su adiós a la saga James Bond

Después de cuatro entregas, 'Muere otro día' fue la última película de Pierce Brosnan como James Bond, pero lo cierto es que el actor no pensaba que fuera suficiente y contaba con seguir interpretando el papel. Además, la aventura dirigida por Lee Tamahori se había convertido en la entrega más taquillera de la franquicia hasta entonces, por lo que, según ha confesado Brosnan, se llevó una gran sorpresa cuando le comunicaron que su etapa como Bond había llegado a su fin.

"Me quedé en shock"

De hecho, en su momento hasta se habló de un spin-off de Bond protagonizado por el personaje de Halle Berry en 'Muere otro día', pero los responsables de la franquicia decidieron cortar por lo sano y empezar de cero con otro actor y un enfoque más realista; un camino que llevaría a 'Casino Royale'. La primera consecuencia del reboot fue prescindir de Brosnan; el actor reconoce que le costó procesar la decisión tras la llamada de teléfono donde le dieron la noticia.

"Estaba en las Bahamas, trabajando en una película llamada 'El gran golpe', y mis agentes me llamaron y me dijeron: 'Las negociaciones se han parado. Los productores Barbara Broccoli y Michael Wilson no están muy seguros de lo que quieren hacer. Te llamarán el próximo jueves'.

Me senté en casa de Richard Harris en las Bahamas, y Barbara y Michael estaban al teléfono: 'Lo sentimos mucho'. Ella lloraba, Michael estaba estoico y me dijo: 'Fuiste un gran James Bond. Muchas gracias'. Y yo dije: Muchas gracias y adiós. Eso fue todo. Me quedé en shock por la forma en la que me habían dejado tirado en la cuneta."

Al parecer, hubo dos grandes motivos que llevaron a que se tomase esa decisión. Por un lado tocaba renovar el contrato de Pierce Brosnan y el actor pedía una cantidad que los productores consideraban que era demasiado dinero. Por otro lado, los responsables de la saga querían un cambio, adaptar al agente 007 a los nuevos tiempos, y eso no encajaba con el tono cada vez más excesivo de las últimas películas lideradas por Brosnan.

Como sabemos, al final Daniel Craig acabó siendo elegido como reemplazo de Brosnan y creo que casi todos quedamos contentos con esa decisión ya que dio energías renovadas al universo de James Bond (aunque no todas sus películas acabaron resultando igual de buenas). De hecho, la gran duda de los fans en estos momentos, tras saber quién dirige el reboot, es si el nuevo 007 estará a la altura de Craig. Pierce Brosnan ya señaló a su favorito, Aaron Taylor-Johnson, pero parece que los productores van en otra dirección y están buscando a alguien más joven.

En Espinof | "¡Eres el mejor James Bond!". Quentin Tarantino quiso dirigir a Pierce Brosnan en una película de 007

En Espinof | "Nunca fue lo suficientemente bueno". Pierce Brosnan reniega de su James Bond y admite que es "horrible" verse interpretando a 007