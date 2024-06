Es la película de James Bond más infravalorada. Una aventura espectacular del agente 007 que marcó el final de una era y ahora puedes ver gratis en streaming por tiempo limitado

La saga cinematográfica de James Bond lleva acompañándonos durante 62 años, tiempo en el que se han estrenado decenas de películas. Claro está, todos tendremos nuestras favoritas personales y también aquellas que no terminan de gustarnos demasiado. Hoy toca centrarse en la parte positiva, pues me gustaría haceros saberos de que la que considero que probablemente sea la película de 007 más infravalorada está disponible para ver gratis en streaming por tiempo limitado. Me refiero a 'Muere otro día'.

'Muere otro día' acabó siendo la aventura final de Pierce Brosnan como James Bond, aunque esa fue una decisión que se tomó a posteriori por diferentes motivos. De hecho, se convirtió en la película más taquillera de la saga hasta entonces con unos ingresos mundiales de 431 millones de dólares -si hasta se habló de un spin-off finalmente descartado por motivos cuestionables-, aunque también sea justo reconocer que todos los largometrajes encabezados por Daniel Craig superaron esa cifra en salas.

A todo gas

Estrenada para celebrar el 40 aniversario de la saga, 'Muere otro día' es un despiporre sin miedo al ridículo en el que incluso se incluía un coche invisible. Eso se debe en parte a que este largometraje dirigido por Lee Tamahori también tenía algo de homenaje a todas las etapas del personaje, por lo que la vena más juguetona propia de la era de Roger Moore no podía faltar.

La cuestión es que aquí el uso de la tecnología llegaba a rozar lo disparatado, pero es algo que iba muy bien en la línea de lo que buscaba la película de conjugar el gran espectáculo habitual en la era de Brosnan con el intento de no perder el interés del público hacia un personaje cuyo estilo empezaba a sonar un poco pasado de moda. De ahí que con Craig se apostase por un enfoque muy diferente.

Por mi parte recuerdo pasármelo muy bien con ella en cines y que en un revisionado posterior seguía siendo un pasatiempo disfrutón de lo más recomendable. Sin embargo, tuvo una recepción bastante negativa por parte de la crítica y quedó un poco como la oveja negra de la saga antes del exitoso relanzamiento iniciado por 'Casino Royale'.

Tenéis hasta el 18 de junio para poder disfrutar gratis de 'Muere otro día' en RTVE Play.

