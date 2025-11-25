Los consejos del director de 'Casino Royale' para que Denis Villeneuve no la pifie con su película de James Bond: "No rompas lo que no está roto"

Ya han pasado cosa de 5 meses desde que conocimos que el mismísimo Denis Villeneuve sería el encargado de dirigir la próxima película de la longeva saga de James Bond. Desde entonces, las novedades sobre el proyecto han tendido a cero, y esto incluye un casting que continúa siendo todo un misterio; pero esto no quiere decir que no esté habiendo movimiento y, por supuesto, que veteranos de la franquicia estén aportando sus dos centavos.

Con licencia para aconsejar

El último en hacerlo ha sido nada menos que Martin Campbell, quien sabe muy bien lo que es poner la primera piedra de una nueva etapa de 007 después de haber hecho lo propio con la era Brosnan y la era Craig en las soberbias 'Goldeneye' y 'Casino Royale'. El cineasta, durante una entrevista con Gold Derby, ha dado un par de consejos a Villeneuve sobre cómo afrontar el proyecto.

Para empezar, Campbell ha sugerido que se deje de pensar en términos como remakes, reboots o recuelas. Aquí lo verdaderamente importante es hacer una buena película que exprima lo mejor posible al personaje.

“No rompas lo que no está roto. No necesita ser un reboot: solo necesita ser una jodidamente buena película de Bond. Si estrenáramos otra vez GoldenEye o Casino Royale la semana que viene, se sentirían igual de potentes. Así que, básicamente, no lo jodáis. Hay mucho terreno fértil para Bond, especialmente con cómo está el mundo ahora mismo. Solo espero que no rompan lo que no está roto.”

Además, el bueno de Martin se ha sumergido en las pantanosas aguas del debate sobre el actor que debería interpretar al nuevo agente con licencia para matar. Su punto de vista es claro cristalino: nada de buscar estrellas consagradas, porque la verdadera estrella, al final del día, es el propio James Bond.

“No hay candidatos claros como Pierce. Pierce fue un Bond perfecto para su época. Pero Daniel no era Daniel Craig cuando consiguió el papel, y todo el mérito es de Barbara Broccoli por apostar por él. Así que lo que buscas es otro Daniel Craig: alguien que no sea necesariamente una estrella… Sinceramente, no necesitas una estrella. James Bond es la estrella, y la película es la estrella. Solo necesitan encontrar a un actor estupendo que encaje físicamente en el papel”.

Sea como fuere, y aunque me da una pereza terrible que sea Villeneuve el encargado de firmar 'Bond 26' —ojalá se la hubiese quedado Paul King—, está claro que no puede salir nada malo de aquí independientemente de que el francocanadiense escuche o no los consejos de su colega.

