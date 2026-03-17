México mostró unas excelentes cifras de audiencia para el gran evento del domingo pasado. Y no, no han sido los Oscar

El pasado domingo 15 de marzo, el panorama del entretenimiento en México vivió un cambio de guardia histórico que pocos habrían vaticinado hace apenas unos años. Mientras la industria del cine tradicional centraba su atención en la gala de los premios Oscar, una audiencia masiva de más de cinco millones de espectadores simultáneos en plataformas digitales como YouTube, Twitch y TikTok decidió sintonizar un espectáculo de naturaleza radicalmente distinta.

El programa Ring Royale, organizado por Poncho de Nigris en la Arena Monterrey, no solo logró un lleno total en el recinto, sino que se convirtió en la tendencia número uno a nivel global, superando el impacto mediático de la alfombra roja de Hollywood en el territorio mexicano.

Este fenómeno, que ya se cataloga como un hito del "sportainment", basó su éxito en una fórmula que mezcla el morbo de las rivalidades virales con la estructura de un evento deportivo profesional, si, tal cual como una versión mexicana de 'La Velada del año' del 2025.

La cartelera cumplió con la promesa de resolver conflictos de larga data mediante golpes reales, destacando el esperado enfrentamiento entre el actor Alfredo Adame y el investigador Carlos Trejo, que terminó con un nocaut a favor de Adame. Junto a ellos, figuras de las redes sociales como Karely Ruiz y Marcela Mistral, o personalidades de la televisión como Nicola Porcella y Aldo de Nigris, atrajeron a un público joven que parece haber encontrado en las transmisiones gratuitas por internet su nueva forma favorita de consumo cultural.

La magnitud de las cifras alcanzadas por Ring Royale confirman que las celebridades de internet poseen actualmente un poder de convocatoria que rivaliza directamente con las grandes producciones televisivas y cinematográficas, y no es para menos: al ofrecer una mezcla de boxeo, presentaciones musicales de artistas del género regional y batallas de freestyle con exponentes como Aczino, el evento logró retener la atención de millones de personas, de todos los gustos, durante horas; un desplazamiento en las preferencias del público mexicano que sugiere que, al menos por una noche, el brillo de las estatuillas doradas otorgadas por unos cuantos fue eclipsado por la intensidad de un ring donde la autenticidad y el conflicto disfrutado por las masas ganaron la partida.

Los influencers: el tropiezo del séptimo arte

Lo interesante de este tipo de eventos fue el ver cómo cada una de las transmisiones hizo 'uso' diferente de los personajes de internet que aparecieron en pantalla: por un lado, en Ring Royale aprovechó la viralidad de personajes conocidos por su participación en programas de telerealidad como 'La casa de los famosos' y de otros concursos como 'La más draga', donde llevó la rivalidad de drag queens como Alexis Mvgler y La Kyliezz al ring, capturando así la atención de los televidentes que consumen diferentes tipos de formatos: tanto los suscriptores de plataformas para ver a las celebridades 24/7, como los que cada jueves esperan un capítulo para ver quién 'es la más' a través de YouTube.

Por otro lado, en la transmisión en vivo de la alfombra roja de los Oscars por Azteca Siete, fue tradición ver a Ricardo Casares y Linet Puente entrevistando a las estrellas del cine y narrando la ceremonia, sin embargo, para muchos espectadores algo no cuadraba del todo: la Chingu Amiga.

Esta chica de origen coreano se hizo famosa en internet por compartir el contraste cultural que vivió al llegar a tierras mexicanas, sin embargo, aunque tiene una gran base de seguidores, muchos de los espectadores tuvieron la misma conclusión: poco tenía que hacer en una ceremonia como esa por dos razones. La primera de ellas es porque no era mexicana y, en segunda, porque de cine no sabe ni un palo.

Esta polémica surge justo días después de que en España sucediera lo mismo con los premios Goya, donde, en la alfombra roja, se les dio espacio (sino que más del debido) a los creadores de internet que a los mismos creadores del séptimo arte, dando como resultado un aluvión de comentarios en los que se exige que los eventos del cine sean exclusivamente para los cineastas.

El resultado fue claro: mientras que Ring Royale puso a los influencers a darse de golpes para generar contenido (que es lo que saben hacer), Azteca Siete los utilizó para derribar la credibilidad que había cimentado con el fichaje de Javier Ibarreche (y dejando de lado el 'humor' de El 'Capi' Pérez), y es que en medio de la crisis que vive el cine a nivel mundial y con México como principal consumidor de películas en América Latina, el apostar por creadores que aportan poco valor a una industria es una jugada que, para algunos, no salió como esperaba.

Fotos de @kingroyalefights | @aztecasiete

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