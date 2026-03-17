El primer vistazo a 'Spider-Man: Brand New Day' rinde homenaje al cómic original al más puro estilo Zack Snyder

Desde que se anunció 'Spider-Man: Brand New Day', la cuarta película en solitario del superhéroe marvelita protagonizada por Tom Holland, la información ha estado dosificada con cuentagotas por parte de Marvel Studios. Ahora, a pocas horas de que llegue el primer tráiler del largometraje, al fin hemos podido ver una imagen oficial que homenajea directamente la primera aparición del personaje en papel.

Spider-Darks

Como puedes ver sobre estas líneas, la instantánea, con no poco tufo a CGI por todas partes, hace referencia a la portada del Amazing Fantasy #15, dibujada por Jack Kirby después de que Stan Lee decidiese sustituir a Steve Ditko en el último momento. Ahora bien, no son pocos los fans que han apuntado a lo que parece ser una constante en los blockbusters actuales: la presunta falta de color y saturación.

No vamos a entrar en el enésimo debate sobre si el tratamiento visual del cine actual está de capa caída, apostando por los looks homogéneos, oscuros y desaturados. No seré yo quien valore positivamente ese tipo de tratamientos visuales, pero en esta ocasión, teniendo en cuenta cómo terminó 'No Way Home', tiene todo el sentido del mundo que el primer vistazo a 'Brand New Day' tenga un tono sombrío en una ciudad de Nueva York encapotada y de aspecto hostil.

Sea como fuere, esta imagen, que se extrae de un clip de unos tres segundos en slow-motion a lo Zack Snyder en el que se escucha la palabra "rebirth" —referente a renacer—, sirve de aperitivo para una 'Spider-Man: Brand New Day' en la que Holland volverá a encarnar a Peter Parker y su alter-ego arácnido. Eso sí, en esta ocasión no estará bajo las órdenes de Jon Watts, sino de un Destin Daniel Cretton que afianza su figura en el MCU tras debutar en 'Sang-Chi y la leyenda de los diez anillos'.

La película, que terminó su rodaje el pasado mes de diciembre y que completa su reparto con nombres como los de Sadie Sink, Jon Bernthal, Zendaya y Florence Pugh, tiene previsto su estreno en salas de cine el 31 de julio de este mismo 2026.

En Espinof | 'Spider-Man 4' no me generaba demasiado interés, pero el fichaje del Castigador de Jon Bernthal abre una interesante puerta a la oscuridad

En Espinof | "Desapareceré de la faz de la tierra". Tom Holland ya sabe cuándo dejará de actuar, y no tardará tanto como pensamos



