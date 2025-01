Tom Holland ya sabe cuándo se retirará, y no tardará tanto como creemos. "Desapareceré de la faz de la Tierra"

Si alguna vez has soñado con ver al Peter Parker del UCM crecer y convertirse en una figura que, como en los cómics, aguante décadas y vaya evolucionando (a pesar de los propios guionistas de los propios cómics, todo sea dicho, empeñados en mantenerle soltero y desempleado), me temo que no estás de suerte. Y es que Tom Holland, después de anunciarse que saldrá en 'La odisea', lo nuevo de Christopher Nolan, ha anunciado que ya sabe cuándo se retirará.

Holland y adios

En la revista Men's Health, el actor ha afirmado que no piensa ser un actor de éxito internacional toda su vida. "Cuando tenga hijos, no me verás nunca más en películas. Golf y ser papá. Y simplemente desapareceré de la faz de la Tierra". Por supuesto, hasta que Marvel venga con un suculento cheque que le ayude a seguir pagando la mansión haciendo de Peter Parker en la octava entrega de 'Vengadores'.

Actualmente, Holland forma parte junto a Zendaya de la power couple más potente de las últimas décadas, al nivel de las que en su día formaron Tom Cruise y Nicole Kidman, Brad Pitt y Angelina Jolie o Alec Baldwin y Kim Basinger. Eso sí, tiene muy claro que no quiere robarle el protagonismo nunca, como ha declarado respecto a su obsesión por no salir junto a ella en la alfombra roja en las premieres: "No es mi momento, es su momento, y si vamos juntos, la cosa va a ir sobre nosotros".

Zendaya empezará dentro de poco a rodar la tercera temporada de 'Euphoria' tras tres años de inactividad, y ambos volverán a juntarse en la cuarta entrega de 'Spider-man'. A no ser que sean padres antes, claro. Nunca se sabe.

En Espinof | Todas las películas de Spider-Man ordenadas de peor a mejor

En Espinof | Las 33 mejores películas de acción de la historia