Quién es Chi, el excompañero de Frank Cuesta que ha dado pie a sus polémicas declaraciones

Una de las polémicas más sonadas de esta semana ha sido el vídeo en el que Frank Cuesta hacía unas declaraciones en las que desvelaba que "ni era veterinario, ni tenía cáncer" y que "todo era parte de un show". En medio de la controversia, surgía el nombre de Chi, examigo del youtuber y responsable de que todas estas revelaciones hayan salido a la luz.

¿Quién es Chi?

Si bien no hay mucha información sobre él, Chi ha sido una figura clave en toda la controversia que ha surgido en torno a las revelaciones de Frank Cuesta, entre las que destacan algunas como: "Ni soy veterinario ni soy herpetólogo, tampoco tengo cáncer" o "Nunca he rescatado animales y ha sido todo parte de un show que poco a poco se me ha ido de las manos también".

El susodicho Chi ha sido amigo de Frank Cuesta durante muchos años, pero ahora se ha convertido en una figura adversa para él. Fue Chi quien denunció a Cuesta en febrero por posesión ilegal de animales y quien ha sacado a la luz los comprometidos audios en los que habla abiertamente de envenenar perros y gatos, entre otras declaraciones.

De Chi no se sabe su nombre real ni su aspecto, ya que siempre se cubre el rostro y los tatuajes cuando aparece en redes sociales o ha intervenido en TV, pero tiene perfil en distintas plataformas donde comparte principalmente contenido sobre animales y naturaleza.

En Instagram tiene un cuenta verificada con el nombre de usuario @chi.wildlife, donde se define como "Enmascarado que ama los animales y la naturaleza" y "Editor-Producer-Fixer-Humorista". También está en Twitter (@confidenCHIal), Twitch (ChiWildlife), Youtube (@oasisfauna) y TikTok (@chi.wildlife).

Sobre Chi, Cuesta también ha contado en algún directo de Twitch que lo conoció en la cárcel, cuando visitaba a su exmujer Yuyee; y se le ha visto alguna vez en TV, como cuando conectó en directo desde Bangkok con el programa 'Código 10' para hablar de por qué había filtrado los audios.

El vídeo salió porque Chi le insistió a Cuesta para publicar un comunicado en el que "contara toda la verdad", o si no le demandaría utilizando los ya mencionados audios. De hecho, en uno de los vídeos, Cuesta le pedía disculpas por el odio y la filtración de datos personales que ha sufrido a raíz de su implicación en el caso (aunque Chi no las compró): "Quiero disculparme públicamente de Chi, y asumo completamente la responsabilidad del hate que le cayó después de mi detención, disculparme también del 'doxeo' que ha recibido a través de otras personas".

"En su momento hablé mal de Chi porque su proyecto podía haber llegado a ser una competencia para mi negocio. Y por motivos de celos empecé a hablar mal de él a sus espaldas", añadió Cuesta. Aunque se retractó a las pocas horas del vídeo, asegurando que estaba "todo guionizado".

