El final explicado de 'Andor'. Cómo el cierre de la excelente serie de Star Wars nos lleva directos a 'Rogue One'

Nuevo y monumental trío de episodios el que hemos tenido esta semana con el final de 'Andor'. La sobresaliente serie de Star Wars se despedía en Disney+ haciendo lo que prometían desde el principio: colocando todas las piezas para llevar a Cassian (Diego Luna) y compañía hacia los acontecimientos de 'Rogue One', la película de Gareth Edwards guionizada por el propio Tony Gilroy. Por cierto, spoilers a partir de aquí.

Si hay un acontecimiento que detone por completo la trama de estos episodios es, desde luego, la muerte de Luthen (Stellan Skarsgard). Al inicio del episodio 10, este recibe una información vital que hace que todo lo que han visto en estos años cobre sentido: el Imperio está construyendo un arma monumental y todo lo que han estado viviendo apuntaba a eso.

Consciente de que ya era cuestión de tiempo de que les pillaran, entrega el mensaje a Kleya (Elizabeth Dulau) y comienza a destruir las pruebas de la trastienda... pero en ese momento llega Dedra (Denise Gough). En cuanto la ve, Luthen sabe que es el final y se intenta suicidar con un puñal. Gough, que venía para detenerle logra que sobreviva malamente: traslado al hospital y conectado a un soporte vital.

El sacrificio

Es entonces cuando llegan las escenas más intensas de esta tanda. Con Kleya colándose en el hospital para desconectar a su socio y, tal como vemos en flashbacks, protector/padre adoptivo. Es el gran sacrificio (del rebelde) que el personaje tiene que hacer, tal como lo afirmó Dulau hablando para Los Angeles Times:

«Ha arrancado de su vida todo aquello que la hace vulnerable. Alegría y amor y amistad son algunas de las cosas más valiosas que un ser humano puede tener en su vida, pero también te hace vulnerable de algún modo. Y Kleya no se puede permitir ser vulnerable. Se dice a sí misma "No tengo nada que perder. Todo es por la Rebelión". Pero se miente. En realidad no sabe hasta el episodio 10 que, de hecho, Luthen es lo que tiene que perder. Y está dispuesta a hacerlo. Está dispuesta a sacrificarlo.»

En lo que Kleya desconecta a Luthen, la serie se adentra en los orígenes de su relación, revelando que décadas atrás Luthen se llamaba Lear y era capitán de tropas imperiales. En plena masacre, este está teniendo toda una crisis: no quiere estar ahí, no quiere participar en eso. En lo que pide a sus soldados que le dejen solo, este descubre a una joven chavala escondida.

En un piso franco, Kleya contacta con Wilmon (Muhannad Bhaier). En este momento, Cassian comete otro acto de desobediencia en la base rebelde de Yavin y vuela al rescate a Coruscant. Mientras, Krennic (Ben Mendelsohn) comienza a depurar responsabilidades, lo que indica el final de camino para Partagaz (Anton Lesser) y la propia Dedra.

De vuelta en Yavin, las noticias de Cassian son recibidas con cierto escepticismo (para ellos Luthen es un paranoico) por parte del consejo de sabios, formado por, entre otros, Bail Organa (Benjamin Bratt) y Mon Mothma (Genevieve O'Reilly) que ya tiene el peinado que mostró en 'Rogue One'.

Hablando de 'Rogue One', es en el episodio 12 de 'Andor' donde ya se tienden los lazos directos a dicha película. Después de que Saw Guerrera (Forest Whitaker) negase la mayor sobre su paradero, tenemos nueva misión para Cassian: tiene que ir a Kafrene para reunirse con un contacto para seguir investigando. Se sube a la nave y se lanza al espacio rumbo directo a los eventos de 'Rogue One', donde vimos por primera vez a Cassian en, efectivamente, Kafrene.

El final del episodio, y por ende, la serie, es bastante estándar con el típico repaso al resto de personajes. Pero hay dos cosas muy interesantes. Una es que descubrimos que Dedra está presa en Narkina 5 en lo que para la actriz es un final satisfactorio («Estoy realmente contenta de que la veamos en ese uniforme, en esa [celda] de Narkina 5»).

La otra es ver a Bix de nuevo tras despedirse de Cassian la semana pasada. En esta ocasión la vemos con un niño en brazos. Algo que resulta doloroso sabiendo que el reencuentro nunca se producirá.

