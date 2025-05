De petarlo en Sundance a ser demandados por plagio. Alison Brie y Dave Franco se enfrentan a unas duras acusaciones tras vender su hit de terror por 17 millones de dólares

Cada cierto tiempo, demostrando que vivimos en un bucle infinito condenado a repetirse ad aeternum, la industria del cine vuelve a lanzarnos la misma pregunta, abriendo un intenso debate para los comunes de los mortales en general y para los creadores y productores en particular: ¿Dónde se ubica la línea que separa la simple coincidencia creativa fruto de la electricidad del ambiente de la copia sin miramientos?

No es raro que, cada cierto tiempo —menos del que cabría esperar—, dos películas con premisas prácticamente idénticas coincidan en cartel, y ahí están casos como los de 'Antz y 'Bichos', 'Objetivo: La casa blanca' y 'Asalto al poder', 'Armageddon' y 'Deep Impact' o, más recientemente, ''Immaculate' y 'La primera profecía' para demostrarlo. Pero la última polémica relacionada con esta tendencia parece ir más allá de los caprichosos tiempos de desarrollo y producción en Hollywood.

La electricidad en el ambiente

El pasado enero, en el marco del Festival de Sundance, Alison Brie y James Franco vendieron su película de terror 'Together', en la que los cuerpos de una pareja se fusionan al más puro estilo David Cronenberg, por la friolera de 17 millones de dólares. Poco más de tres meses después, el dúo de intérpretes y productores, así como sus agentes de WME y el realizador, han sido demandados por una infracción de derechos de autor.

La acción legal ha sido tomada por parte de la productora StudioFest, responsables de 'Better Half', una película independiente estrenada en 2023 que, según apunta la demanda, además de partir de la misma premisa que 'Together', comparte numerosos elementos narrativos y temáticos, incluyendo una referencia "casi textual" a 'El banquete' de Platón y un cierre en el que las parejas sacan un vinilo del 'Spiceworld' de las Spice Girls mientras aceptan su destino.

Entre las similitudes enumeradas en la demanda, también se encuentra una “escena de baño sorprendentemente similar donde los protagonistas se encuentran unidos por los genitales e intentan ocultar su encuentro íntimo de un personaje secundario que espera justo afuera” y un desarrollo en el que “los personajes principales luchan por navegar la vida diaria mientras su unión física progresa y comienzan a controlar partes del cuerpo del otro. Al principio buscan desesperadamente maneras de separar sus cuerpos —desde intervenciones médicas hasta sierras eléctricas— pero al final se resignan a su existencia como siameses”.

Esta retahíla de coincidencias, que derivan en una acusación de "plagio descarado", fueron presenciada por los productores de 'Better Half' Jess Jacklin y Charles Beale —que no figuran como demandantes—, quienes decidieron acudir a la proyección de 'Togerther' en Sundance al enterarse de su existencia el día de su puesta de largo en el festival. Así lo relata el escrito:

“Mientras el público reía y aplaudía, Jacklin y Beale se quedaron en un silencio atónito, viendo cómo se desarrollaba su peor pesadilla. Escena tras escena confirmaron que los demandados no simplemente tomaron ‘ideas genéricas’ o ‘escenas de uso común’, sino que robaron prácticamente cada aspecto único de la expresión protegida por derechos de autor de Better Half”.

El elemento clave

La posibilidad de la simple casualidad comienza a diluirse cuando, centrándonos en los hechos narrados desde el punto de vista de StudioFest, conocemos los presuntos detalles de la gestación de 'Better Half'. Según la compañía, el guión de la cinta fue enviado por el director de casting a los agentes de Franco y Brie en WME en agosto de 2020 junto con una oferta para que la pareja protagonizase la cinta, que fue rechazada por el manager de Franco con celeridad.

Partiendo de esta situación previa, los demandantes consideran que hubo una estrategia deliberada para copiar y desarrollar un proyecto idéntico bajo el control de Brie, Franco y WME. No obstante, la defensa, que promete "defenderse enérgicamente", cuenta con un arma a su favor: cuando se hizo la propuesta a la pareja de actores, esta no describía el proyecto como una cinta de terror, sino como una comedia romántica.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Alison Brie se enfrenta a acusaciones de este corte. En 2020 produjo, coescribió y protagonizó 'Horse Girl', siendo acusada por el cineasta Joe Badon de haber plagiado su pequeña película independiente 'The God Inside My ear' en un post de Facebook al que siguieron un revelador vídeo de YouTube comparando ambas producciones y una larga lista de coincidencias argumentales.

A falta de ver cómo se desarrolla todo el proceso judicial —si es que llega a haberlo—, en el que Neon, distribuidora que se ha hecho con los derechos de 'Together', también figura como demandada, sólo nos queda observar todas las piezas que hay sobre el tablero a día de hoy y sacar nuestras propias conclusiones. Otra cosa es que sea sencillo hacerlo.

