Si has pensado que algunas películas parecen estrenarse "en parejas" no es solo tu impresión, es un fenómeno tan repetido que tiene nombre

El año pasado, nos pareció muy curioso cuando 'Inmaculate' y 'La primera profecía' se estrenaron con apenas un mes de diferencia. Ambas narraban las desventuras de dos monjas primerizas en un monasterio que se va descubriendo más truculento conforma avanza la película. Más allá de la premisa general, los parecidos de ambas eran tan pasmosos en algunas de sus escenas que casi nos hacían querer descubrir cuál era la culpable de copiarse de la otra.

Este es un caso muy reciente que aún tenemos fresco, pero si hacemos memoria, la historia del cine está llena de coincidencias así. Es algo que intriga tanto que tiene hasta nombre: "películas gemelas". Algunos ejemplos claros de ello se han visto en animación, como 'Buscando a Nemo' y 'El espantatiburones', o 'Antz' y 'Bichos'. Pero numerosos casos fuera de esto, como las dos películas de Hercules (la de Kellan Lutz y la de Dwayne Johnson) que vimos estrenadas en 2014, o el combo 'Objetivo: La casa blanca' y 'Asalto al poder', dos películas de 2013 que a primera vista parecen indistinguibles.

Intentando darle explicación Keith Simanton, senior film editor en IMDB, hablaba con BBC de que en ocasiones esto se produce por dramas tras las escenas que no conocemos. El caso de 'Antz' es notorio por estar en aire las acusaciones de que Katzenberg (Dreamworks) robó la idea a Jobs y Lasseter (Pixar). Katzenberg trató tan fuerte no dar esa imagen que incluso luchó para que su película se lanzase antes de la de Disney.

Otras ocasiones no es cuesión de que nadie robe necesariamente la idea de nadie. El runrún en círculos de creativos puede acabar generando la misma idea para proyectos diferentes. Simanton da el ejemplo de 'Vaya par de polis' y 'Los otros dos'. Mark Whallberg y Will Ferrell estaban asociados a la primera pero se cayeron e hicieron la segunda. Mientras, la primera continuó con la presencia de Bruce Willis y Tracy Morgan. En este caso, no siempre la que sale primera se lleva la palma. 'Bichos' se llevó más del doble que 'Antz', y 'Asalto al poder' recaudó más que 'Objetivo: la Casa Blanca'. En esos casos, quizás es la inercia de disfrutar la primera película lo que trae al público en masas para ver la segunda.

Las modas también son un factor influyente, por supuesto. Hay veces que por efemérides históricas, porque propiedades culturales se vuelven convenientemente libre de derechos, o simplemente en respuesta a las tendencias cinematográficas, de repente la industria se vuelve muy interesada en un tema concreto. En 2010 dos películas, 'Super' y 'Kick-Ass', quisieron subvertir a la vez el género superheróico. Llegaron en un momento donde el UCM estaba haciendo sus primeros pinitos y revelando sus ambiciones.

En última instancia, no hay que descartar del todo la mera coincidencia. Cuando le preguntaron sobre los parecidos, la directora de 'La primera profecía' no parecía demasiado impresionada con ello, alegando que podía tratarse simplemente de una consecuencia de tratar preocupaciones de nuestra era. No pasa desapercibido tampoco que el tema de ambas es el mismo: la maternidad. El director de 'Inmaculada' también reconoció las similitudes en redes, e incluso animó a que otros la vieran. Como se suele decir. Todo está inventado.

