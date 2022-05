Fernando Tejero en 'El Espantatiburones' y otros 7 casos lamentables de doblaje al español

El paso de Fernando Tejero por 'El hormiguero' ha hecho que en Espinof nos acordamos de cuando el actor dobló al personaje protagonista de 'El espantatiburones'. Un doloroso ejemplo de que en nuestro país hay ocasiones en las que no se duda por sacrificar profesionalidad en aras de popularidad. A continuación os ofrecemos varios casos más que nunca debieron llegar a darse. Y ojo, no todas son en producciones animadas.

Alaska y Mario Vaquerizo en 'Stand by Me Doraemon'

Un dúo increíblemente popular, única explicación para su contratación dado el catastrófico resultado.

Andrés Iniesta en '¡Piratas!' ('The Pirates! Band of Misfits')

Un clásico del intrusismo: El doblaje de Andrés Iniesta en ̶A̶m̶i̶g̶o̶s̶ ̶d̶e̶l̶ ̶c̶o̶m̶e̶r̶c̶i̶o̶ "Piratas!" (2012) pic.twitter.com/jXxKf32d2q — Doblajismo Hispánico (@AccionAntiVOSE) March 13, 2021

Su gol nos dio un Mundial, pero eso no quita para que fuese muy doloroso ver cómo doblada a un personaje secundario en esta simpática película de Aardman. Especialmente doloroso que eso propiciara que se colase un "¡Viva Fuentealbilla!" en la versión española...

Dani Martín en 'Escuela de Rock' ('School of Rock')

No es nada nuevo, mira lo que hicieron en School of Rock poniendo a Dani Martin para doblar a jack black pic.twitter.com/0A9ZLFQjUD — Bill (@Maese_Bill) April 6, 2021

El propio cantante llegó a pedir perdón años después por haber destrozado la película con su doblaje para el personaje interpretado por Jack Black

David Broncano en '¿Quién está matando a los moñecos?' ('The Happytime Murders')

No olvidemos que la promo completa de '¿Quién está matando a los moñecos?' se basaba en que Broncano doblaba tres frases. pic.twitter.com/V57LRX9uXs — Randy Meeks (@randymeeks) July 4, 2021

No dejaba de ser una mera estrategia comercial para llevar a sus fans al cine, pero el presentador de 'La resistencia' dejó claro aquí que era mucho más gracioso cuando va a su rollo que como actor de doblaje.

Fernando Tejero en 'El espantatiburones' ('Shark Tale')

El actor estaba en la cima de su estrellato gracias a 'Aquí no hay quien viva', algo que se quiso explotar aquí hasta el punto de meter su 'Un poquito de por favor', algo que, obviamente, Will Smith no dice en la versión original.

Itzan Escamilla y Sergio Mur en 'Memorias de Idhún'

Netflix cogió a actores de Élite para el doblaje de Memorias de Idhún, y ni siquiera contó con la aprobación de la autora de la saga, quien quería profesionales. En el elenco la única profesional era Michelle Jenner, y el resultado fue este... pic.twitter.com/Jgun4ui1ab — carla ϟ (@paintingthewind) June 29, 2021

Hasta la propia autora de la obra mostró su enfado con el doblaje al español elegido finalmente por Netflix. Son más los que hacen un trabajo cuestionable, pero Escamilla y, sobre todo, Mur se llevan la palma.

Lola Índigo en 'Space Jam: Nuevas leyendas' ('Space Jam: A New Legacy')

Aquí la comparación del antes y el después de Lola Bunny en castellano con los trailers que han publicado, ¿qué os parece? pic.twitter.com/n1KFZhD2BR — Mau Rockatansky (@Maukatansky) July 4, 2021

La célebre cantante de ocupó de prestar voz a Lola Bunny, asumiendo así el mismo rol que Zendaya en la versión original. El resultado demuestra que el doblaje no es lo suyo, sobre todo si encima tenemos el ejemplo de cómo hubiese sido con una profesional para hacer comparaciones.

Melendi en 'Cómo entrenar a tu dragón 3' ('How To Train Your Dragon: The Hidden World')

El cantante se estrenó aquí como actor de doblaje con resultados francamente mejorables, hasta el punto de que él mismo expresó sus dudas sobre el resultado final durante la misma campaña promocional. En su versión original la voz pertenecía a F. Murray Abraham.

