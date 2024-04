"Nos sentimos muy estúpidos". La productora del 'Spider-man' de Marvel confiesa que ni Kevin Feige ni ella sabían quién era Zendaya al elegirla como MJ

Zendaya ya era una gran estrella cuando fue elegida para interpretar a MJ en el Universo Cinematográfico Marvel, a partir de la película de 2017 'Spider-Man: Homecoming'. En ese momento de su carrera ya había acumulado un gran número de seguidores como protagonista de dos éxitos de Disney Channel, 'Shake It Up' y 'K.C. Undercover', además de aparecer en la película 'Lemonade' de Beyonce y ser finalista en 'Dancing With the Stars'.

Un vistazo a… 'FALCON Y EL SOLDADO DE INVIERNO' demuestra que un MCU más ADULTO es posible

Ha nacido una estrella

Sin embargo, la productora Amy Pascal ha reconocidoa en la revista Vogue que no tenían ni idea de lo que tenían entre manos:

"Para ser honesta contigo, ni el presidente de Marvel Studios Kevin Feige ni yo sabíamos quién era. No llevaba maquillaje e iba vestida como una chica normal, y nos dijimos: 'Dios mío, es increíble. Tiene que estar en la película'. Y luego descubrimos que era una persona totalmente famosa, y nos sentimos realmente estúpidos".

Feige y Pascal han producido las tres películas de 'Spider-Man' protagonizadas por Zendaya, dos de las cuales han recaudado más de mil millones de dólares en la taquilla mundial. Las películas emparejaban a Zendaya con Tom Holland en el papel principal. Como Zendaya ya era una estrella antes de entrar en el MCU (aunque Feige y Pascal no tuvieran ni idea), la fama adicional que le llegó gracias a Marvel no fue demasiado desestabilizadora para su vida personal, segun revela Zendaya a Vogue.

"Los dos éramos muy, muy jóvenes, pero mi carrera ya estaba en marcha y la suya cambió de la noche a la mañana. Un día eres un niño y estás en el pub con tus amigos, y al día siguiente eres Spiderman. Vi cómo su vida cambiaba delante de él. Pero lo manejó muy bien".

Es probable que ambos actores regresen en una cuarta película de "Spider-Man", aunque no se sabe cuándo podría ser, ya que ni Sony ni Disney han anunciado oficialmente su 'Spider-Man 4', aunque Feige, confirmó a Entertainment Weekly en febrero de 2023 que la cuarta película de Holland se estaba escribiendo en ese momento, pero el proceso se ha retrasado por la huelga de guionistas.

"Todo lo que diré es que tenemos la historia. Tenemos grandes ideas para ello, y nuestros guionistas sólo están poniendo la pluma sobre el papel ahora".

En Espinof: