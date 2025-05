'Superman' eleva nuestras expectativas por las nubes con un tráiler alucinante que adelanta un regreso de altura para el Hombre de Acero

Siguiendo la estela de Marvel con el estreno de 'Thunderbolts', DC lo tiene todo listo para el estreno de la que será la película de superhéroes más grande del año. 'Superman' se estrena en cines el 11 de julio y el nuevo tráiler no ha hecho más que ponernos los dientes largos a unos meses del lanzamiento.

La visión de James Gunn de la historia del icónico superhéroe llega muy pronto y nos presentará al nuevo Hombre de Acero, que será interpretado por David Corenswet ('Twisters'). Le acompañará Rachel Brosnahan ('La maravillosa Sra. Maisel') como Lois Lane y otros actores como Nicholas Hoult ('Nosferatu') o Isabela Merced (Dina en 'The Last of Us'). El primero dará vida a Lex Luthor, el villano principal, y la segunda será Kendra Saunders, también conocida como Hawkgirl.

DC Comics regresa a lo grande

Tras el éxito de 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3' y la serie de animación 'Comando Monster', James Gunn calienta motores para dejar volar al fin a su Superman, un personaje clásico desde que apareció por primera vez en los cortos animados de Max Fleischer en la década de 1940. Ahora regresa para contar una historia completamente nueva, continuando con el legado de un héroe irrepetible.

Será la oportunidad perfecta para traer de vuelta a un superhéroe fascinante y que además encaja perfectamente en la lista de estrenos de DC, que también tiene fijado en su calendario la segunda temporada de 'El Pacificador' para el próximo mes de agosto.

