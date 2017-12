'The Marvelous Mrs. Maisel' es un desternillante viaje por el empoderamiento de su protagonista

Pocas voces son tan características en la televisión y arrastran, a su vez, una buena masa de espectadores que la de Amy Sherman-Palladino. Y lo es por haber explotado una maravillosa fórmula con una combinación entre grandes personajes femeninos, una verborrea dialéctica, continuas referencias a la cultura popular y un tono que salta de la comedia al drama de un modo orgánico.

Estos ingredientes son los que hicieron de 'Las chicas Gilmore' todo un fenómeno, no faltaron en la cancelada-demasiado-pronto 'Bunheads' y están deliciosamente presentes en 'The Marvelous Mrs. Maisel', su nueva serie para Amazon Prime Video y que es candidata a dos Globos de Oro.

Estamos en 1958, Midge (Rachel Brosnahan) es una ama de casa de origen judío que vive una vida perfecta: tiene un marido encantador, Joel (Michael Zegen), que es un hombre de negocios, tienen dos hijos y viven una vida cómoda en Nueva York. Ambos tienen una inquietud por la comedia y frecuentan el "micro abierto" del Gaslight, donde él hace sus números. Tras una "mala noche", Joel le confiesa tener un amante y la abandona.

Desconsolada, Midge irá a buscar apoyo en su familia, pero solo encuentra reprimendas. Buscando consuelo en el alcohol, aparecerá en el escenario del Gaslight para desahogarse a modo de monólogo cómico sobre su propia tragedia personal, lo que llevará a Midge a descubrir su talento innato para la comedia y cómo su lengua y actitud le mete en más de un problema.

Algo que no es tan sorpresa teniendo en cuenta que el comienzo de 'The Marvelous Mrs. Maisel' es un pequeño monólogo en forma de brindis/discurso que ella misma hace en su propia boda. Es quizá, una presentación algo sobreexpositiva pero peculiar al presentarnos en pocos minutos lo básico de lo que tenemos que saber sobre Midge, Joel y sus familias.

Los ocho episodios de esta primera temporada de 'The Marvelous Mrs. Maisel' son todo un viaje de descubrimiento de la nueva vida de Midge. Amy Sherman-Palladino se preocupa por crear un arco de alzamiento (no sin leves caídas) en la que su protagonista, siempre optimista, trabaja constantemente por recuperarse de una fatal caída. Con este propósito no faltan esas secuencias que contraponen el pasado idílico con el presente que toca vivir. Aquí será Susie (Alex Borstein), organizadora de los eventos del Gaslight, la mayor aliada de Midge.

Este dúo formado entre Midge y Susie será el catalizador de gran parte de la verborrea propia de las series de Palladino. Diálogos sagaces, rápidos y que te llenan las escenas sin que uno se dé cuenta. De manera complementaria, la familia de Midge, sobre todo el padre (interpretado por el siempre solvente Tony Shalhoub), es lo que pone más el contrapunto cómico con ese choque clásico entre nuestra generación y la de nuestros padres, choque al que hay que añadir el componente judío.

El estar ambientada a finales de los años 50 del siglo XX y, más concretamente, en la escena de la comedia neoyorquina, le da cierto encanto al usar bien ese retrato idealizado de la época con las familias perfectas y sus "cabezas" haciendo progresar el país para darle la vuelta y resaltar, precisamente, los fallos de la sociedad y el despertar de la mujer sumisa. Todavía quedarán años para que el women's lib barra occidente pero hay aires de que alguna vez los papeles del hombre y la mujer cambiarán.

De hecho, existe cierta comparación con 'Mad Men', la magistral serie de Matthew Weiner, en cuanto a cómo retratan ese mundo. Midge bien podría ser una de las esposas de estos hombres de negocio, una mujer que vive por y para su marido y que es la imagen propia de la perfección. Es algo más que eso: un personaje con identidad propia y uno de los más carismáticos de 2017. El juntar este mundo de 'Mad Men' con 'Las chicas Gilmore' hace que 'The Marvelous Mrs. Maisel' tenga una esencia única.

La grandeza de 'The Marvelous Mrs. Maisel' radica a partes iguales entre el buen hacer de Amy Sherman-Palladino (y la dirección de su marido Daniel) y una protagonista inteligente y desternillante. Es una serie divertida y llena de magia que juega bien su combinación entre comedia y drama a la par que ofrece un deleite para el espectador.