Por qué el personaje de Nicholas Hoult en 'Nosferatu' es en realidad el mismo que ya hizo en 'Renfield'

Nicholas Hoult interpreta a Thomas Hutter en la película de 2024 'Nosferatu', un papel similar al de Jonathan Harker en la novela 'Drácula' de Bram Stoker. Ambos personajes son hombres corrientes que se ven envueltos en un mundo de vampiros, son recibidos por el noble en su castillo y les dice al escuchar los aullidos "Escuche... son los hijos de la noche... qué dulce música hacen...".

Pero ambos son diferentes supuestamente a Renfield, un facilitador del poder oscuro de la criatura que tuvo incluso una película de terror y comedia sangrienta del año pasado para él solo, con Nicolas Cage como el conde. Desafortunadamente fue un fracaso de taquilla con un presupuesto de 65 millones de dólares y 26 recaudados en todo el mundo.

El mismo personaje, técnicamente

Lo curioso es que, precisamente, Hoult también interpretó al personaje titular en 'Renfield', que es el esbirro esclavizado de Drácula, que le sirve lealmente y le trae más gente de la que alimentarse. A priori, en 'Nosferatu', Hutter se diferencia de Renfield, en que es un personaje humano cuyo fatídico encuentro con el vampiro tiene consecuencias diferentes. Para escapar del conde Orlok, Hutter acaba en un convento, pero volverá a casa más o menos recuperado.

Por el contrario, Renfield acaba siendo un adicto a comer insectos y queda totalmente a merced del vampiro. En 'Nosferatu' de Eggers el Renfield es Herr Knock, un trasunto muy diferenciado de la versión canónica, que mantiene el contacto con el conde y organiza su llegada como el Straker de 'El misterio de Salem's Lot' lo hace con Barlow, o el sirviente de 'Noche de miedo' hace con su amo, etc, etc.

Aunque dos proyectos basados en la misma novela pueden ser demasiado en tan poco tiempo, a Hoult le resultó difícil resistirse al proyecto, ya que, según él mismo:

"El estilo y el tono de Egger son completamente opuestos a Renfield, y soy tan fan de su trabajo que me entusiasma estar en su mundo, observarle y aprender de él. Creo que la película podría ser realmente especial, así que estoy deseando que la gente la vea".

Un error de síntesis

Pero entonces, ¿Por qué si ambos personajes son antagónicos se podría considerar que Nicholas Hoult repite su papel dos veces? Para ello tenemos que hacer un recorrido en la historia de las adaptaciones de 'Drácula' y comprobar cómo en una buena mayoría siempre se hacen variaciones de personajes, se intercambian nombres, se resumen o refunden. Es algo casi inherente ya a las adaptaciones de la obra de Stoker.

La versión de Tod Browning de 1931, la que protagonizaba Bela Lugosi, no iba a ser menos y en esta, el personaje de Harker no viajaba, sino que el abogado inmobiliario era Renfield, con lo que su vuelta a Londres se producía en el barco junto a su amo, pasando ya al manicomio del Dr Seward en donde descubre su apetito por los insectos, y en esta versión, Harker es tan solo el prometido de Mina, no hace contacto con el vampiro en su casa de Transilvania.

Dado que 'Renfield' es una secuela oficial de la película de 1931, el personaje de Hoult es el que visita al vampiro en su castillo, tal y como debería hacer Harker. Es decir, que si Thomas Hutter es el mismo personaje que Harker, al menos en las dos películas de Universal también tiene parte del Renfield que viaja a los Cárpatos, recibe consejo de no ir al castillo por los lugareños y es atacado por el vampiro en las veladas como invitado. Para resumirlo, tanto en 'Nosferatu' como en 'Renfield', Hoult tienen sus secuencias siendo recibidos por el vampiro, les firman sus papeles y les intentan chupar la sangre cuando se cortan el dedo con un cuchillo.

