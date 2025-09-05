HOY SE HABLA DE
Tom Holland tendrá en cuenta la opinión de los fans en internet para rodar 'Spider-Man 6'. Pero creo que cualquiera con dos dedos de frente evitaría hacerlo

Tom Holland tendrá en cuenta la opinión de los fans en internet para rodar 'Spider-Man 6'. Pero creo que cualquiera con dos dedos de frente evitaría hacerlo

El actor ha investigado a fondo para "comprender mejor qué esperan"

5 comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
Spider Man en una escena de una película
belen-prieto

Belén Prieto

Editora
belen-prieto

Belén Prieto

Editora
Linkedin instagram
338 publicaciones de Belén Prieto

Tom Holland está decidido a que la próxima aventura de Spider-Man refleje lo que los seguidores esperan del superhéroe. El actor ha confesado que dedicó tiempo a rastrear por internet, en busca de teorías y para saber cuáles son los deseos que tienen los fans. Ideas que después trasladó directamente a los productores del filme. Aunque algunos ejecutivos llegaron a impacientarse con su insistencia, Holland ha defendido que la voz del público debe estar presente en el proceso creativo.

Un vistazo a…
'FALCON Y EL SOLDADO DE INVIERNO' demuestra que un MCU más ADULTO es posible

Vuelve nuestro vecino y amigo

Tom Holland como Spider-Man

En una entrevista reciente con LADbible, Tom Holland reveló hasta qué punto está involucrado en el desarrollo de 'Spider-Man 4' (cuyo título original es 'Spider-Man: Brand New Day'). 

“Lo realmente divertido de esta última película es diseñar el traje y ser parte de ese proceso y comprender lo que queríamos intentar lograr. He estado buscando activamente en internet para comprender mejor qué esperan los fans de una película de 'Spider-Man', y ese ha sido mi motor en estas reuniones de presentación. Creo que los productores, a veces, acababan hartos de mí, pero creo que es muy importante, porque hacemos estas películas para los fans”.

Tom Holland vuelve como Spider-man porque es lo único que Marvel puede hacer ahora mismo para enganchar a un público que ya no se emociona como antes
En Espinof
Tom Holland vuelve como Spider-man porque es lo único que Marvel puede hacer ahora mismo para enganchar a un público que ya no se emociona como antes

La película supone la séptima aparición de Holland en el Universo Cinematográfico de Marvel y su cuarta entrega en solitario, y ya ha mostrado algunas imágenes del rodaje. Dirigida por Destin Daniel Cretton ('Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos'), tiene previsto estrenarse el 31 de julio de 2026, y contará en el reparto con Zendaya, Jacob Batalon, Mark Ruffalo, Jon Bernthal, Sadie Sink, Liza Colón-Zayas y Tramell Tillman.

Un pozo infecto de información 

Tom Holland en una escena de 'Spider-Man: No Way Home'

Durante años, el hermetismo de Marvel ha alimentado la cultura de las teorías en foros y redes, donde muchos fans suelen dedicarse a imaginar posibles giros de guion. Esto mantiene viva la expectación, pero no tiene por qué utilizarse como brújula a la hora de hacer una película. La narrativa de un universo tan interconectado como el MCU requiere de mucha coherencia interna y de una visión global que los fans no tienen por qué tener al completo. Por no hablar de que sus opiniones pueden cambiar y de que en muchas ocasiones las críticas que hacen son muy poco constructivas.

El gesto de Holland de consultar a los seguidores es comprensible, y algo de agradecer en un momento en el que Marvel necesita recuperar el entusiasmo del público. Dar espacio a estas voces puede ayudar a reforzar el vínculo entre el estudio y audiencia, y también a introducir detalles que generen complicidad con los espectadores más fieles.

Tom Holland advierte que 'Spider-man 4' va a lucir muy distinta a las anteriores
En Espinof
Tom Holland advierte que 'Spider-man 4' va a lucir muy distinta a las anteriores

Sin embargo, convertir las teorías en la base de una trama conlleva un riesgo evidente, porque lo que satisface a un grupo puede decepcionar a otro, y tratar de complacer a todos acaba muchas veces por no convencer a nadie. Lo ideal, entonces, parece estar en el equilibrio: escuchar lo que quieren los fans, pero sin perder de vista que, al final, la historia debe responder a una visión creativa sólida y coherente con el conjunto del MCU, que tiene más que ver con un equipo de guionistas y creadores.

En Espinof | 'Spider-Man 4' no me generaba demasiado interés, pero el fichaje del Castigador de Jon Bernthal abre una interesante puerta a la oscuridad

En Espinof | "Desapareceré de la faz de la tierra". Tom Holland ya sabe cuándo dejará de actuar, y no tardará tanto como pensamos

Temas

Ver 5 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios