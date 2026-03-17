Malas noticias para los fans de 'One Piece'. La serie de Netflix acaba de llevarse una tremenda decepción en audiencias con su temporada 2

La temporada 2 de 'One Piece' llegó a Netflix acompañada de una potente campaña promocional con la que la plataforma demostró que tenía muchas esperanzas depositadas en ella. Y lo cierto es que ha alcanzado fácil el número 1 semanal de las series más vistas, pero lo ha hecho con datos muy interiores a los de su primera entrega.

Menos espectadores en más tiempo

En concreto, la temporada 2 de 'One Piece' ha arrancado con 16,8 millones de visualizaciones durante la semana del 9 al 15 de marzo de 2016. No son datos nada malos en sí mismos, pero la cosa se complica cuando entramos en los detalles. El primero es que se estrenó un martes, algo muy poco habitual en Netflix, lo cual engorda artificialmente los datos de su primera semana en comparación a otros títulos.

De hecho, la temporada 1 de 'One Piece' debutó un jueves y en sus primeros cuatro días sumó 18,5 millones de visualizaciones. Más espectadores y en menos tiempo, pues da una media de 4,625 millones de visualizaciones por día, mientras que la temporada 2 se queda en una media de 2,8 millones por día, lo que supone una caída de cerca del 40%.

La gran clave ahora será los datos de su segunda semana, pues es un periodo en el que la mayoría de series mejoran sus datos de visualizaciones con respecto a su estreno, pero aquí no está nada claro que vaya a suceder por haberse lanzado un martes. En el caso de la primera entrega sí que hubo ese crecimiento, ya que sumó 19,3 millones de visualizaciones más.

Espero que la temporada 2 sí consiga mejorar los datos y que 'One Piece' aguante muchos años más en Netflix, pues es una de mis series favoritas actuales de la plataforma. Por ahora, la temporada 3 ya está confirmada, pero esa tendencia a la baja no puede confirmarse, que es bastante cara y puede que llegue un punto en el que la plataforma decida que no le compensa seguir adelante con ella...

Por ahora, 'One Piece' aguanta como la serie número 1 de Netflix en 41 países, pero llegó a serlo en 74 y eso no impidió ese claro bajón en su seguimiento...

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