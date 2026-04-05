Jason Statham, sobre su dieta para tener el cuerpo de un héroe de acción a los 58 años: "Bebo un mínimo de 3 litros de agua al día"

Jason Statham lleva muchos años siendo uno de los grandes héroes de acción del cine de Hollywood. Todo comenzó de la mano de Luc Besson con 'Transporter', pero luego el actor ha seguido siendo uno de los rostros más fiables y creíbles del género. Para eso resulta clave tanto los entrenamientos que hace como seguir una dieta muy medida para aprovechar al máximo las posibilidades de su cuerpo que lleva usando desde hace casi 20 años.

Las claves de la dieta de Jason Statham

El primer consejo que da el actor es que "la forma de adelgazar rápidamente es eliminar todos los azúcares y los carbohidratos pesados ​​por la tarde. Si consumes carbohidratos, debes hacerlo durante el día para que tengas la oportunidad de quemarlos. Así que olvídate de los carbohidratos después de la comida".

La estrella de 'Shelter: El protector' también destaca que "hay que mantener la masa muscular magra. Así que como tanta comida sana como puedo: frutos secos, pescado, legumbres, pollo. Diría que el noventa y cinco por ciento de mi comida es sana. Y luego me doy un pequeño capricho: chocolate. De vez en cuando. Pero por lo demás, simplemente reprogramo mi cuerpo. Verás, una vez que empiezas a privarte de algo, se convierte en una molestia".

El actor tiene clarísimo lo siguiente: "Si piensas: "No voy a comer eso porque voy a perder un poco de grasa corporal que me deprime más que el hecho de que no pueda comerlo", solo estás reprogramando tu mente. Es comida basura. No estás renunciando a nada. Estás dejando algo desastroso". Al final no es tan difícil saber qué comidas son buenas para ti, lo que nos cuesta más es asimilarlo y aplicarlo.

Además, Statham da el siguiente consejo sobre la importancia de qué hacer cuando tomas algo entre comidas, más allá de priorizar alimentos ricos en proteínas como frutos secos o mantequilla de cacahuete: "Bebo un mínimo —un mínimo— de tres litros de agua al día. Simplemente, sigue bebiendo agua".

En lo referente a los ejercicios que practica, Statham sí que se muestra algo más flexible, pero lo hace con un objetivo claro: "Mi entrenamiento cambia constantemente. Lo cual, para mí, es lo mejor del mundo, porque la variedad es lo que me mantiene motivado. Y creo que el cuerpo responde mejor a los músculos que no se usan para dar un buen estímulo. Cuando haces la misma rutina, no desarrollas ningún reflejo".

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