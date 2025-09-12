"Nosotros creamos a Jason Statham". Cómo Bruce Willis y una película de ciencia ficción acabaron lanzando a la fama a un héroe del cine de acción

Nadie duda hoy en día de la condición de "tipo duro" de Jason Statham. Lleva años siendo uno de los mejores héroes del cine de acción, y sigue teniendo nuevas oportunidades de demostrar todas sus habilidades en títulos como 'Beekeeper: El Protector' o 'A Working Man', pero hubo un momento en el que nadie habría creído que eso fuera posible. Fue la confianza depositada en él por Luc Besson lo que le hizo saltar a la fama gracias a 'Transporter', una película que debe en buena medida a una veterana estrella de Hollywood: Bruce Willis.

Toca remontarse a mediados de los años 90 y hablar del rodaje de 'El quinto elemento', una mítica aventura de ciencia ficción que Willis protagonizó a las órdenes de Besson. Fue un gran éxito comercial pero lo cierto es que el director francés ha evitado trabajar con grandes estrellas de Hollywood desde entonces, y todo se debe al comportamiento del actor estadounidense durante la grabación de esa película.

"Tenemos que crear nuestras propias estrellas"

El propio Luc Besson recordaba en Screen Rant cómo sus métodos de rodaje chocaban con los de Bruce Willis. Al parecer, la asistente del actor le dijo antes de empezar: "Te voy a decir cómo funciona la cosa. Necesitamos un preaviso de 30 minutos antes de grabar, otro 15 minutos antes y otro más 5 minutos antes de ir al set". El cineasta respondió que eso era imposible ya que "hago una toma cada cuatro minutos".

Esta forma de trabajar obligó al director a llegar a un acuerdo con el protagonista de la saga 'Jungla de Cristal' ('Die Hard'):

"Hice un trato con Bruce y le dije: ¿qué tal si en lugar de trabajar 5 días, ya sabes, de lunes a viernes, trabajas 4 días a la semana? Lunes, martes, miércoles, jueves, pero te sientas en la caja a mi lado con la cámara y rodamos como locos, y él dijo: '¡Bien! ¡Trato hecho!'. Así que estaba en todo el set como a 10 pies de la cámara, sentado en una caja y estaba tan feliz. Porque prefería un rodaje más corto y más tenso."

Obviamente, las condiciones distaban mucho de ser las ideales para Luc Besson. El guionista Robert Mark Kamen recordaba en Uproxx que colaborar con Bruce Willis creó una situación muy difícil en el set que el director supo manejar y resolver, pero eso no supone que estuviera satisfecho. Kamen destacaba lo siguiente:

"Era muy difícil y Luc trabajó en ello. Pero no estaba acostumbrado. Después de hacerlo, vino a verme y me dijo: 'Tenemos que crear nuestras propias estrellas de cine'. Y eso es lo que hicimos con Transporter. Nosotros creamos a Jason Statham."

Recordemos que Besson y Kamen fueron los guionistas de 'Transporter' y que el director también ejerció como productor para asegurarse de que todo salía como él esperaba. Por ello, fue él quien decidió fichar finalmente a Jason Statham tras tener una reunión con el actor, quien por aquel entonces era principalmente conocido por sus colaboraciones con Guy Ritchie en 'Lock & Stock' y 'Snatch'.

En Espinof | Cuando Jason Statham casi participó en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92

En Espinof | "Siempre estaré agradecido a Guy Ritchie". Cómo Jason Statham pasó de vender en la calle a convertirse en una estrella del cine