He visto todas las películas de acción de Jason Statham y puedo afirmar que 'Shelter: El protector' es una de las buenas

La carrera de Jason Statham como actor ha girado en su mayor alrededor del cine de acción. Tanto es así que sus películas se han convertido casi en un subgénero por sí mismas, lo que algunos han utilizado para criticarlas y decir que son todas iguales. Habiendo visto todas ellas, no creo que sea para nada el caso, pues tiene desde algunas muy buenas hasta otras que son directamente una pérdida de tiempo.

Ahora Statham vuelve a los cines españoles con 'Shelter: El protector', un thriller que en algunos detalles recuerda a otros trabajos suyos -a lo que hay que sumar que tres largometrajes sin conexión alguna entre ellos lleven 'El protector' en su título en nuestro país-. De hecho, ni siquiera es la primera vez que tiene que poner su vida en peligro para salvar a una niña, pero lo realmente importante es que hay que incluirla entre las buenas películas de acción del actor.

Un thriller solvente y entretenido

A priori, suena a lastra insalvable que un thriller de Jason Statham se tome fácil 20 o 30 minutos para presentar a los protagonistas sin que las escenas de acción tengan apenas peso, pero aquí funciona bien para plantear tanto su relación con el personaje de la joven actriz Bodhi Rae Breathnach como para volver a jugar la carta de que el protagonista es poco mes que un ser mítico al que no conviene tocarle las narices.

Eso sí, en 'Shelter: El protector' se dejan un poco de lado las habilidades de corte más físico del actor en las peleas cuerpo a cuerpo -tranquilos, que algo también hay- para potenciar sus capacidades con las armas de fuego. Eso también ayuda a darle un toque ligeramente distintivo a la película, pero tampoco esperéis nada revolucionario, ya que simplemente juega un poco con la concepción de lo que uno espera de una de Statham.

Ahí también entra en escena un componente emocional más estimulante de lo habitual, pues Statham tiende a aburrirme un poco cuando se centra sus películas de acción en eso. No es que aquí muestre una mayor versatilidad dramática, pero la dinámica con Breathnach, a la que hace poco también pudimos ver en 'Hamnet', sí que resulta convincente. Ahí sí que 'Shelter: El protector' resulta más satisfactoria que 'Safe', la película más hermana de la que nos ocupa dentro de la filmografía de Statham.

Otro factor importante dentro de las películas de acción de Statham es quién está detrás de las cámaras. Tampoco es necesariamente una garantía -hace bien poco encadenó dos trabajos seguidos con David Ayer, siendo 'Beekeeper: El protector' uno de los mejores thrillers del acción del actor y 'A Working Man' una decepción que apenas llegaba a pasable-, pero aquí la realización de Ric Roman Waugh ayuda a potenciar la solvencia del resultado final.

Sí es verdad que quizá no hay ninguna escena realmente antológica -la que más se acerca sería la primera emboscada en la isla-, pero sí que el relato fluye y aporta la energía correcta para cómo van sucediéndose los hechos gracia a un preciso trabajo de puesta en escena. Y tampoco me olvido de un acabado técnico muy superior a la media en este tipo de productos, resultando vital la aportación en la fotografía de Martin Ahlgren.

Sí es verdad que el guion de Ward Perry no es demasiado destacable, pues 'Shelter: El protector' es una película que en todo momento va sobre seguro. A cambio tampoco se complica nunca más de lo necesario y tiene una estructura compacta. Todo ello siempre al servicio de un Statham convincente y carismático, lo que siempre se agradece.

La buena selección de actores para papeles secundarios también ayuda a dar más entidad al resultado final. Por supuesto que muchos dirán que el talento de Bill Nighy daba para mucho más, pero como villano con cierto aura del universo Jason Bourne cumple con creces a añadir ese toque de incertidumbre para descubrir si realmente el protagonista logrará salir adelante o simplemente no le quedará otra que sacrificarse para que el personaje de Breathnach logre sobrevivir. Y ahí también resulta clave que la película consiga que nos interese algo saberlo y que no sea simplemente el punto de llegada antes de pasar a otra cosa.

Tengo claro que 'Shelter' no va a ser en ningún caso la película que conquiste a aquellos espectadores que nunca hayan sentido demasiado interés por los thrillers de acción protagonizados por Statham, pero también que me extrañaría mucho que sus fans no pasen un buen rato con ella. Que no es de las mejores de su filmografía, pero sí entraría en las que vendrían inmediatamente después.

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