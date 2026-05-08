JK Rowling puso una regla para las películas de Harry Potter a la que Warner se adhirió, para gran disgusto de Robin Williams

Todo lo que se haga sobre el mundo de Harry Potter tiene que pasar antes por el filtro de JK Rowling, algo que en Warner siempre han tenido claro. En lo referente a la famosa saga de películas liderada por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Ruper Grint hubo una regla que destacaba por encima de todo lo demás y que acabó amargando el sueño de Robin Williams de participar en ellas.

El tristemente fallecido actor se interesó desde el primer momento en participar en las películas de Harry Potter, por lo que se puso en contacto con Chris Columbus, director con el que había colaborado años antes de la simpática comedia 'Señora Doubtfire, papá de por vida', por lo que parecía partir en ventaja para conseguir un papel. Fue ahí donde entró en escena la regla inquebrantable que puso Rowling.

No hubo excepciones

El problema fue que Rowling ya le había dejado claro a Columbus que el reparto tenía que estar formado totalmente por actores británicos. El hecho de ser norteamericano jugó en esta ocasión en contra de Williams, quien estaba especialmente interesado en dos personajes: Hagrid y Lupin.

Los papeles fueron finalmente interpretados por Robbie Coltrane y David Thewlis, quienes ofrecieron dos actuaciones inolvidables que pasaron a la historia del cine. Tanto es así que ahora resulta inimaginable que otros actores diesen vida a Hagrid y Lupin, pero claro, siendo Williams la alternativa cuesta no pensar de qué habría sido capaz.

Eso sí, una vez rechazaron a Williams, ya quedó claro que esa norma iba a aplicar para toda la saga, tal y como señala la directora de casting Janet Hirshenson en Huffpost: "Robin Williams llamó a Chris Columbus porque realmente quería participar en la película, pero era una norma que solo aceptaba actores británicos, y una vez que le dijimos que no a Robin, no íbamos a aceptar a nadie más, eso seguro. Era imposible”.

Lo curioso es que la norma de solamente actores británicos no aplica en el caso de la serie de 'Harry Potter' que prepara HBO, ya que, por ejemplo, John Lithgow, el nuevo Albus Dumbledore, nació en Estados Unidos. Por desgracia, ya era tarde para que Williams pudiera sumarse al mágico mundo creado por Rowling.

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