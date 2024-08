"Tuve que filmar toda la película con cuatro cámaras": Chris Columbus recuerda a Robin Williams y su talento para improvisar en uno de los más importantes papeles del comediante

Remitirnos a la comedia de los años noventa es recordar cintas que, en nuestro imaginario y la cultura pop se convirtieron en todo un suceso, y uno de ellos fue, sin duda, el éxito de Robin Willliams personificando a la icónica Señora Doubtfire, que si bien, treinta años después del lanzamiento del filme sigue siendo recordada, ahora es el talento de su protagonista el que nos sigue asombrando, como lo asegura el propio director Chris Columbus en una reciente entrevista.

Con motivo del aniversario de la película estrenada en 1993, el director de cine mantuvo una charla con Business Insider en donde recordó el trabajo que realizó junto a Robin en la comedia donde un hombre se acerca a sus hijos disfrazado de una peculiar niñera, sin embargo, lo que más llama la atención no es fue la capacidad de Robin de adoptar una personalidad única para el papel, sino que, en realidad su improvisación hizo que el material para la película fuera sumamente mayor al esperado.

Al respecto, Columbus afirma que, desde el principio de la grabación, Williams le comentó al director que "si te animas con mi forma de trabajar, te daré tres o cuatro tomas con guion y luego empezaremos a tocar", recuerda sobre su trabajo con Robin. "Al decir eso, lo que quería decir era que quería improvisar. Y así fue exactamente como filmamos cada escena. Teníamos exactamente lo que estaba en el guion y luego Robin se soltaba en la cámara y era algo digno de ver".

Sobre la decisión de trabajar de esta forma, Chris afirma que, en parte, fue responsabilidad de la supervisora de guiones, que en aquel entonces (la década de los noventa) hacía correcciones al libreto enteramente a mano, por lo que Robin no entendía lo que la letra de la encargada quería decir, y cuando le preguntaban a ella, ni siquiera la misma mujer se entendía, así que, con dichos cambios ininteligibles, Robin tuvo luz verde para darle rienda suelta a su creatividad dentro del personaje.

"El rollo de la cámara se agotaba y Robin seguía improvisando"

Sumido en uno de los más importantes papeles de su vida, Robin improvisó tantas escenas y diálogos, que, en total, se filmaron 2 millones de pies de película, es decir, unos 600.000 metros de cinta, además, como confiesa el director, "tuve que utilizar cuatro cámaras para seguirle el ritmo. Ninguno de nosotros sabía lo que iba a decir cuando comenzaba a actuar, así que quería una cámara enfocando a los demás actores para captar sus reacciones. Al estudio le encantó lo que estaban viendo".

Con la gran cantidad de material que asegura Chris se filmó de la cinta, no es de sorprender el hecho de que, en su momento, el mismo director admitiera que existe una versión para público adulto de la película, aunque si bien no fue lanzada como tal, no dudamos en que el talento de Robin haya trascendido a un terreno de humor más allá del infantil.

Al respecto del material que no se utilizó en el corte final de 'Señora Doubtfire' , “hay aproximadamente 972 cajas de material de archivo (material de la película, tomas descartadas y material detrás de escena) en un almacén en algún lugar, así que podríamos hacer algo con todo eso. Hay algo especial y mágico en la forma en que Robin hacía su trabajo y creo que sería divertido ahondar en ello".

