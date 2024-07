Los cines argentinos están viendo morir la versión original en favor de los doblajes. 'Deadpool & Wolverine' es el último ejemplo de ello

El cine, como cualquier otro tipo de entretenimiento, se adapta a las exigencias de la audiencia que mantiene vivo a este sector, sin embargo, en el desarrollo de esta industria también hay altibajos que ven mermar la experiencia de aquellos que disfrutan del cine en estado puro, es decir, en su idioma original, una vivencia que, poco a poco se está extinguiendo en los cines de Argentina gracias a la preferencia del público por las cintas dobladas que aquellas con subtítulos.

Si bien el debate de la preferencia de los cines en apostar más por las cintas dobladas que en su idioma original ya lleva varios años con el éxito que marcó para las salas de todo el mundo el estreno simultáneo de 'Rápidos y Furiosos 7' y 'Avengers: era de ultrón', lo cierto es que han sido varias las razones por las que en países de América Latina el auge de las cintas dobladas al castellano es cada vez mayor, y van desde el aumento de producciones dirigidas a un público infantil hasta el hecho de que los adolescentes (y el público en general) cada vez lee menos.

"Hace 20 años, la mayoría de los adultos podía leer"

Pablo Planovsky, reconocido crítico de cine de La Nación publicó en X (antes Twitter) su postura al respecto, tomando como ejemplo el éxito en taquilla en que se está convirtiendo 'Deadool & Lobezno' en donde, afirma "las redes se burlan de los que eligen películas subtituladas", lo que ha generado el debate sobre la verdadera razón por la que las salas de cintas dobladas se llenan, pero las subtituladas no, generando un aluvión de respuestas en donde sus seguidores, desde su perspectiva, han nombrado las diversas causas del porqué triunfan más las películas adaptadas al idioma español.

Entre los principales factores para que los asistentes al cine apuesten por una película doblada, es por el hecho de que cada vez más películas se crean específicamente para un público infantil, uno que no domina el idioma inglés y que, de forma obligatoria tiene que atender una proyección doblada al español para que puedan entender la película, además, la conquista del cine en el público infantil es una apuesta ganadora, ya que al llevar a los pequeños al cine, la recaudación sube porque, obligatoriamente, los adultos tienen que entrar con ellos, lo que da como resultado el gran éxito de cintas animadas que últimamente han arrasado en taquilla, como lo ha sido 'Intensamente 2'.

Si vemos este tipo de fenómenos desde el punto de vista del cine como un arte, muchos de aquellos que defienden la proyección de las cintas en su idioma original argumentan el hecho de que "todo film es una expresión artística, integral de la visión que el director quiso expresar, y que se encuentra reflejada en su versión en el idioma original", asegurando que el doblaje, aunque sea de calidad, implica una perdida en la calidad interpretativa de los actores en pantalla.

Una opinión en la que concuerda completamente Javier Porta, específicamente cuando de producciones alejadas a las norteamericanas se refiere, ya que, como lo compartió en su momento en una columna en el medio Seúl, "surcoreanos y castellano neutro son un combo amenazante y explosivo: si la gestualidad del habla en inglés es distinta a la del castellano, la del coreano lo es aún más", una decisión de los estudios que puede arruinar la experiencia en el cine al no encajar del todo la gesticulación del habla de un actor coreano para adaptar el guion al español, o que puede ser peor aún: modificar el libreto de la cinta para que encaje con el movimiento de los labios en pantalla.

Del SAP a los formatos digitales

En noviembre de 2015, el canal de televisión de la Warner Brothers para Argentina decidió emitir series como 'Friends', 'The Big Bang Theory' y 'Two and a Half Men' dobladas al español. Al principio, la propuesta no fue bien recibida por el público que comenzó a quejarse a través de las redes sociales, debido a que preferían ver las producciones en su idioma original.

Tras ello, la cadena ofreció una solución para los usuarios explicando también el porqué de esa decisión: sosteniendo que, el presentar series y películas en el idioma español, respondía a "las nuevas necesidades y requerimientos del público de la región, que prefiere disfrutar de sus series y películas favoritas en su idioma a raíz de varias investigaciones de mercado realizadas por el canal en mercados clave como Argentina, México y Brasil".

Aunque en su momento la Warner ofreció la solución de poder escuchar sus producciones en su idioma original o doblado, el sistema SAP (Second Audio Program) estaba disponible sólo para aquellos que tenían televisión digital, lo que marcó una gran brecha entre los consumidores de su contenido, sin embargo, este tipo de tecnologías marcó la pauta para que la popularidad del doblaje en el cine creciera, ya que, con sólo el cambio de archivos de audio y video, se podía tener una cinta doblada o con subtítulos, sin la necesidad de tener dos copias del mismo material.

Si bien este tipo de manejo en las cintas marcó la pauta para la proyección de cintas en ambos formatos, lo cierto es que los subtítulos tienen un gran punto en contra: ya que no siempre están traducidos con precisión.

De la pereza de leer a la inexactitud de la traducción

"O lees, o vez" es lo que he escuchado comentar a varias personas acerca de las cintas que se emiten en su idioma original con subtítulos abajo, y es que, hasta cierto punto, hay algo de razón: en el cine, los subtítulos de las películas suelen estar tan resumidos a tal grado de que el contexto del guion se pierde, sobre todo cuando hablamos de varios actores en escena, dejando de lado no solo sutilezas, chistes internos o juegos de palabras, sino también información importante para el desarrollo de la trama.

Si a esto le sumamos el hecho de que una generación de jóvenes que va al cine consume gran cantidad de material audiovisual en el que apenas hay texto, nos encontramos con la muerte de la lectura en la pantalla: con la mentalidad de que vamos a escuchar y ver una secuencia de audio y video, ¿para qué molestarse prestando atención a unas líneas de texto?

En Espinof | Comienza la guerra de los coleccionables: así serán las palomeras y vasos que se venderán en el estreno de 'Deadpool & Wolverine' en México

En Espinof | Está gratis en YouTube y la protagoniza a una estrella de 'Regreso al futuro': así es esta película apocalíptica en la que el fin del mundo comienza en México