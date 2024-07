'Deadpool y Lobezno' ha arrasado la taquilla mundial en su estreno y, de paso, ha reventado un buen puñado de récords

Pocos memes ilustrarían mejor este post que ese en el que puede verse a una mujer llevándose las manos a la cara acompañada por un texto en el que se lee "Pretends to be shocked" —"Finge estar sorprendida"—; y es que, como el sentido común y la simple intuición sugerían, 'Deadpool y Lobezno' ha sido un éxito arrollador en la taquilla planetaria que, como no podía ser menos, ha aterrizado en las salas de cine llevándose por delante algún que otro récord por el camino.

El Mercenario Bocazas Rentable

El desembarco del Mercenario Bocazas en el Universo Cinematográfico de Marvel ha debutado con una recaudación global de 438,3 millones de dólares, 205 de los cuales han sido recaudados en cines de Estados Unidos. Los 233 millones de dólares restantes provienen de 55 mercados internacionales , entre los que China, Reino Unido y México destacan con 24, 22,1 y 18,7 millones de dólares respectivamente.

Estas cifras han convertido instantáneamente a 'Deadpool y Lobezno' en el octavo mejor estreno de todos los tiempos en EE.UU. y en el mayor estreno de una película clasificada R —vamos, para adultos— de la historia tanto en el mercado nacional como en el internacional, superando con creces a una primera 'Deadpool' que debutó en Estados Unidos con 133,7 millones de dólares y a 'Joker', con 147 millones.

Pero ojo, porque esto no es todo. La retahíla de logros crece con los reconocimientos como el quinto mejor estreno de una película de superhéroes —tras 'Vengadores: Endgame', 'Spider-Man: No Way Home', 'Vengadores: infinity War' y 'Los Vengadores'—, el mejor estreno para Ryan Reynolds, Hugh Jackman y el director Shawn Levy, el mejor estreno de todos los tiempos en un mes de julio en EE.UU., el mejor estreno desde 'Spider-Man: No Way Home' y, el mejor estreno del curso cinematográfico 2024 hasta la fecha.

Además, a nivel mundial, 'Deadpool 3' se ha convertido en el estreno más taquillero desde 'Avatar: El sentido del agua', convirtiendo a la franquicia de Marvel Studios en la más taquillera de la historia gracias a una atronadora cifra de 30.000 millones de dólares en entradas en todo el planeta; algo que no logran igualar Sony, Paramount y Universal en conjunto frente a la todopoderosa Disney.

En Españita, 'Deadpool y Lobezno' ha debutado con un autoritario número 1 valorado en 4,4 millones que ha desplazado a Santiago Segura y su 'Padre no hay más que uno 4' a la segunda posición con 1,1 millones de euros. Por debajo del millón encontramos a 'Gru 4', 'Del revés 2' y 'Twisters' con 0,74, 0,71 y 0,27 millones de euros respectivamente.

Los récords de 'Deadpool y Lobezno'

El mejor estreno para Ryan Reynolds, Hugh Jackman y Shawn Levy.

El mejor estreno para una película calificada R tanto en EE.UU. como en todo el mundo.

El mejor estreno mundial desde 'Avatar: El sentido del agua'.

El mejor estreno en un mes de julio en EE.UU.

El mejor fin estreno de 2024.

El mejor estreno desde 'Spider-Man: No Way Home'.

El octavo mejor estreno de la historia en EE.UU.

El quinto mejor estreno para una película de superhéroes.

El segundo mejor estreno para una tercera parte.

La explicación de Reynolds

Por supuesto, las reacciones de los máximos responsables de la película no se han hecho esperar, comenzando por un Ryan Reynolds que ha admitido que el éxito arrollador de 'Deadpool y Lobezno' es "Algo difícil de procesar". Además, hablando con THR, el actor, productor y alma de la producción ha intentado dar sentido al bombazo del siguiente modo:

“Probablemente Disney no quiere que lo exprese de esta manera, pero siempre he pensado en Deadpool y Lobezno como la primera película con clasificación R para los cuatro cuadrantes demográficos. Sí, tiene clasificación R, pero nuestro objetivo era hacer una película con suficientes risas, acción y corazón para atraer a todos, ya seas fan de las películas de cómics o no”.

