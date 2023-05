El reboot de 'Dos hombres y medio' es posible... siempre que Charlie Sheen siga sobrio

Hay momentos en los que una serie pega un giro y sabes que está totalmente acabada antes de que ella misma se dé cuenta: el reemplazo de Henry Cavill en 'The Witcher' en su temporada 4, por ejemplo, o el momento en el que Charlie Sheen fue sustituido por Ashton Kutcher en 'Dos hombres y medio'. En el primer episodio de la temporada 9 Charlie (el personaje, claro) moría, sus exnovias iban al funeral y vendían su casa. La serie aún duraría cuatro temporadas más en las que también se marchó el "medio" que daba nombre al título, dejando solo a Jon Cryer como protagonista original de la última tanda de episodios.

Tenemos que volver

Pero como todas las propiedades intelectuales de 2023, todos los implicados están preguntándose por qué no es el momento de intentar volver con un reboot ahora que tanto Sheen como Chuck Lorre, creador de la serie, están en buenos términos y, de hecho, harán juntos una comedia para Max, 'How to be a bookie'.

Melanie Lynskey apareció en todas las temporadas de la sitcom bien como parte principal del reparto, como invitada o como personaje recurrente, y aunque ahora está en lo alto de su carrera con papeles en 'Yellowjackets' y 'The last of us', no ha evadido hablar sobre un posible retorno de la serie que acabó en 2015: "Quiero decir, haría una aparición especial si quisieran. Había momentos en esa serie que eran muy divertidos, y genuinamente adoro las sitcoms con público en directo, no hay nada como esa energía especialmente cuando la gente conoce y ama la serie".

Eso sí, la condición para ponerse a ello es que Charlie Sheen continúe apartado de las drogas: "La última vez que le escribí parecía estar muy bien, honestamente. Siempre he esperado lo mejor para Charlie y Chuck. Creo que es increíble". Cuando el río suena, agua lleva... aunque no estaría de más recordar que el último episodio de 'Dos hombres y medio' terminaba con un piano cayendo encima de Charlie Sheen. A ver cómo arreglas eso.

