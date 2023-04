Charlie Sheen fue despedido de 'Dos hombres y medio'. Doce años después, se reúne con Chuck Lorre para su primera comedia en HBO Max

Uno de los primeros grandes culebrones de la década pasada fue el despido fulminante de Charlie Sheen por parte de Warner Bros. después de su enésimo escándalo con las drogas (el caso "sangre de tigre"), su entrada en rehabilitación y unos comentarios hirientes hacia Chuck Lorre, showrunner de la serie que coprotagonizaba junto a Jon Cryer, 'Dos hombres y medio'.

Ahora, doce años después, Lorre y Sheen van camino del reencuentro a través de la nueva serie del productor, 'How to be a Bookie' que veremos próximamente en HBO Max. La comedia está protagonizada por Sebastian Mansicalco ('El irlandés') y gira en torno al mundo de las apuestas deportivas.

¿Qué apostamos?

De esta manera, Charlie Sheen, cuyos detalles del personaje no han trascendido todavía, se une a un reparto formado por Mansicalco, Omar J. Dorsey, Andrea Anders, Vanessa Ferlito y Jorge Garcia. La comedia es la primera serie del creador de 'The Big Bang Theory' para HBO Max.

Coescrita junto a Nick Bakay, 'How to be a Bookie' cuenta la historia de un corredor de apuestas veterano que lucha por sobrevivir a la inminente legalización de las apuestas deportivas, clientes inestables, familia, colegas de trabajo y un estilo de vida que le lleva a todo rincón de Los Angeles.

En Espinof | Los responsables de 'The Big Bang Theory' explican cómo se decidió el final de la serie