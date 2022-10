Netflix debería cancelar 'The Witcher': por qué la serie no tiene sentido sin Henry Cavill (y menos con ese sustituto)

Henry Cavill nos pilló a todos por sorpresa este pasado fin de semana al anunciar que dejaba 'The Witcher' y que la cuarta temporada de la serie tendrá a Liam Hemsworth como nuevo Geralt de Rivia. La noticia fue un bajón importante, ya que puede que Cavill no sea un gran actor, pero tengo bastante claro que a estas alturas la serie de Netflix no tiene demasiado sentido sin él. De hecho, creo que lo mejor habría sido cancelarla.

Pesimismo inevitable

Por lo pronto, Netflix se enfrenta a un problema importante: dar algún tipo de sentido al cambio de actor, porque 'The Witcher' no es 'Doctor Who', la serie por excelencia a la hora de justificar un cambio de protagonista. Queda la duda de si se sacarán de la manga alguna excusa peregrina -esperemos que no sea alguna cutrez como cuando El Gran Wyoming sustituyó a Juan Echanove en 'Hermanos de leche'- o si lo harán a lo bruto, pues no está claro que hayan dejado nada preparado cuando concluyó el rodaje de la temporada 3.

Luego hay otro factor importante. Se opinará lo que se quiera de Cavill, pero era un actor de primer nivel en Hollywood cuando fichó por 'The Witcher', siendo el principal gancho para que una mayor cantidad de público diesen una oportunidad a la serie. Sin él, muchos quizá se vayan. Y algunos ya lo hicieron antes, pues el seguimiento ya bajó -aunque ligeramente- de la primera a la segunda temporada.

Además existe el problema añadido de que 'The Witcher' es una serie muy cara. Está claro que Netflix va a ahorrar dinero con el cambio de Cavill por Hemsworth, pero eso es algo que la plataforma quizá aproveche para reducir costes por más lados para ver si la serie puede seguir adelante sin hacer una inversión tan cuantiosa. Puede que algo así salga bien, pero también puede suceder que muchos se huelan la tostada y lo único que consigan así es aplazar la cancelación hasta el final de la temporada 4.

Por otro lado, la marcha de Cavill también ha llevado a que Netflix haga oficial su renovación con mucha antelación. A fin de cuentas, la temporada 3 no llegará hasta verano de 2023 y está por ver cómo reaccionará el público a saber que luego la serie continúa sin él. Habrá quien quizá decida bajarse antes del barco y eso podría llevar a lo que mencionaba antes, que se opte por bajar costes a lo bestia en lugar de cancelar algo que ya no da más de sí.

Lo único que está claro es que 'The Witcher' era una de las series emblema de Netflix y ahora está en una situación nada deseable. Siempre puede que haya un milagro, todo siga más o menos como si nada y el cambio de Cavill por Hemsworth no sea una herida mortal para la serie, pero no soy nada optimista al respecto.

La cuestión es que todo hace pensar lo contrario, y el fichaje de Hemsworth no genera ilusión alguna y sí serias dudas sobre cómo podrá llevar un personaje que vive del carisma por encima de todo, aspecto en el que pierde por goleada en la comparación con Cavill. Y eso puede hacer más daño que cualquier otra cosa, porque luego puede sorprendernos, pero tengo claro que un sector del público ni siquiera querrá darle una oportunidad, que 'The Witcher' era, por encima de todo, la serie de Henry Cavill y ahora es un barco a la deriva. Y quien opine que la marca 'The Witcher' se vale por sí sola que no se olvide de 'The Witcher: La pesadilla del lobo', la precuela animada que prácticamente nadie vio...

Netflix ya cometió un error hasta cierto punto comparable con 'House of Cards', pues era lógico que la plataforma no quisiera saber nada de Kevin Spacey por aquel entonces, pero su última temporada fue la peor con diferencia, y mucho de ello se debía a su ausencia. Con 'The Witcher' también se han visto en una situación nada deseable y no tengo nada claro que hayan tomado la decisión adecuada.

Eso sí, quizá haya parte de control de daños, pues en diciembre se estrena 'The Witcher: El origen de la sangre' y la plataforma no se puede permitir estrenarla ya muerta. Pero como no funcione tan bien y/o la tercera de 'The Witcher' no cumpla lo previsto el verano que viene, cero sorpresas si la cuarta entrega ni siquiera llega a ver la luz.

