Henry Cavill abandona 'The Witcher' por sorpresa y anuncia quién será su sustituto: la temporada 4 de la serie tendrá a Liam Hemsworth como nuevo Geralt de Rivia

Menudo sorpresón acaba de darnos Henry Cavill, ya que el actor acaba de anunciar su salida de 'The Witcher' como Geralt de Rivia tras la tercera entrega ya rodada. Eso supone la confirmación de que la serie de Netflix tendrá temporada 4, pero esa noticia ha quedado eclipsada por la marcha de Cavill, quien además ha aprovechado la ocasión para anunciar su sustituto: Liam Hemsworth.

Los mensajes de Cavill y Hemsworth

Seguro que no soy el único que sospecha que el reciente anuncio de que Cavill regresaba como Superman ha sido decisivo para su marcha de 'The Witcher'. Y es que los rodajes de la serie de Netflix son muy largos y exigentes, por lo que lo más probable es que fuesen incompatibles con 'El hombre de acero 2'. Eso sí, el actor no ha querido entrar en ello en el mensaje que ha lanzado para confirmar su marcha y la llegada de Hemsworth:

Mi viaje como Geralt de Rivia ha estado lleno de monstruos y aventuras, y por desgracia, dejaré mi medallón y mis espadas en la cuarta temporada. En mi lugar, el fantástico Sr. Liam Hemsworth tomará el manto del Lobo Blanco. Como sucede con los más grandes personajes literarios, paso la antorcha con reverencia por el tiempo que he pasado encarnando a Geralt y con entusiasmo por ver la versión de Liam de este hombre tan fascinante y lleno de matices. Liam, buen señor, este personaje tiene una profundidad maravillosa, disfruta buceando y viendo lo que puedes encontrar.

Personalmente siempre he tenido claro que Cavill era lo mejor de 'The Witcher' y no tengo demasiada confianza en que la serie pueda reponerse a su marcha. Además, la elección de Hemsworth no resulta demasiado estimulante, pues es verdad que mal tampoco lo hacía en la saga de 'Los juegos del hambre', pero nunca ha demostrado jugar en la misma liga que Cavill. Por cierto, él también ha querido pronunciarse sobre lo sucedido con este mensaje:

Como fan de The Witcher, estoy encantado de tener la oportunidad de interpretar a Geralt of Rivia. Henry Cavill ha sido un Geralt increíble, y me siento honrado de que me ceda las riendas y me permita coger las espadas del Lobo Blanco para el siguiente capítulo de su aventura. Henry, he sido un fan tuyo durante años y me ha inspirado lo que has aportado a este querido personaje. Puede que tenga que llenar unas botas muy grandes, pero estoy realmente emocionado de entrar en el mundo de The Witcher.

Habrá que ver cómo le sale la jugada a Netflix, pero si tuviera que apostar, diría que dentro de un tiempo saldrá la noticia de que 'The Witcher' ha sido cancelada y que no tendremos temporada 5.

