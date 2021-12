Henry Cavill más allá de 'The Witcher': siete personajes esenciales en la carrera del actor detrás de Geralt de Rivia

El inminente estreno de la segunda temporada de 'The Witcher' devuelve a Henry Cavill a primera línea. El actor se ha transformado en Geralt de Rivia para la serie de Netflix, pero hay más títulos esenciales a lo largo de su carrera. Hoy queremos hacer una parada en otros siete personajes esenciales que ha hecho.

Está claro que uno es la mayor obviedad del mundo, pero no por ello vamos a dejar fuera a cierto superhéroe. Ojo además a que quizá podáis encontrar algún spoiler si seguís leyendo, sobre todo en un personaje que no es quien parece de entrada. Sin más que añadir, vamos con ellos.

Albert Mondego

Su breve participación en 'La venganza del conde de Monte Cristo' como el hijo del protagonista a quien su gran enemigo ha hecho creer que en realidad es suyo no fue el primer papel de su carrera, pero sí le permitió participar en una producción con tirón comercial.

Eso sin duda pesó para que pudiera seguir consiguiendo papeles, hasta el punto de que en 2005 estuvo a punto de ser elegido para dar vida a James Bond, pero finalmente el papel fue a manos de Daniel Craig.

Charles Brandon

Cavill tuvo papeles secundarios en títulos como 'Tristán e Isolda', 'Stardust' o 'Si la cosa funciona' en la segunda mitad de la primera década del siglo XXI, pero lo que realmente disparó su popularidad fue su participación por la serie 'Los Tudor' dando vida al duque de Suffolk, el único personaje además del protagonista interpretado por Jonathan Rhys-Meyers que aparece en todos los capítulos de la serie. Fue el trampolín para dar el salto a Hollywood ya con ciertos honores.

Teseo

La primera película que hizo tras completar su paso por 'Los Tudor' fue también su primer papel protagonista. Aquí tiró sobre todo de presencia y físico, dando pocas muestras del carisma que exhibiría en posteriores trabajos. Luego es verdad que 'Immortals' fue bien en taquilla, pero para entonces ya había conseguido el papel que cambiaría su carrera para siempre.

Superman

El nuevo hombre de acero, un personaje que ha hecho suyo hasta el punto de dejar con la sensación de que el DCEU no ha terminado de aprovechar la etapa de Cavill como Superman. Esperemos que tenga una oportunidad de hacerlo en posteriores trabajos, pues él sigue dispuesto a retomar el personaje y no se me ocurre ningún buen motivo para que no lo haga.

Napoleon Solo

Como era de esperar, Hollywood intentó aprovechar la creciente popularidad de Cavill para ver si funcionaba al frente de otra franquicia. En 'Operación U.N.C.L.E.' le emparejaron con el hoy defenestrado Armie Hammer en un pasatiempo divertido con estilo en el que ambos estaban muy inspirados, pero el público no respondió como esperaba, dejándonos así sin volver a ver al actor en un personaje que surgió como una especie de variante de James Bond en la que Cavill encajaba a la perfección.

John Lark

Un rival de gran nivel para el Ethan Hunt de Tom Cruise en 'Misión Imposible: Fallout'. Presencia y poderío con un personaje que lleva al límite al gran protagonista de la franquicia, pero que además no es solamente una amenaza física, ya que anteriormente demuestra en más de una ocasión que también sabe manejarse como pocos en las sombras.

Sherlock Holmes

Es cierto que 'Enola Holmes' es una película para el lucimiento de Millie Bobby Brown y todo apunta a que volverá a suceder lo mismo en su esperada secuela, pero eso no quita para que el peculiar Sherlock Holmes interpretado por Cavill tuviese tiempo para dejar huella y, sobre todo, curiosidad por ver cómo evoluciona el personaje.