¿Vuelve el Superman de Zack Snyder? Henry Cavill negocia con Warner su regreso al Universo Extendido de DC

La marcha de Henry Cavill del universo cinematográfico de DC parecía inevitable tras el abandono de Ben Affleck como Batman. Sin embargo, el actor en todo momento se ha resistido a dejar ir al hombre de acero y ahora se ha sabido que está negociando con Warner su regreso al papel.

Un cameo y no como protagonista

Eso sí, no será en la ansiada 'El hombre de acero 2' o una película en la que tenga una gran presencia. El plan a día de hoy es que haga un cameo en alguno de los próximos estrenos de DC y en Deadline aclaran que no será en 'Wonder Woman 1984' ni 'The Suicide Squad', apuntando que tampoco se espera que sea en 'The Batman'. En cambio, Variety, sí apunta que es posible que sea en uno de esos dos últimos títulos.

Los otros proyectos de DC en marcha y que se reactivarán en cuanto acaben las restricciones por el coronavirus son 'Shazam 2', 'Black Adam' y 'Aquaman 2'. Lo más probable según Deadline es que sea en uno de estos tres títulos, y en mi caso me gustaría que fuera en 'Shazam 2', pues ya la primera entrega jugó con la presencia del hombre de acero y tendría todo el sentido del mundo una aparición breve de Cavill.

De lo que no se ha dicho nada es de la posibilidad de que sea la última aparición de Cavill o que de alguna manera sirva para relanzar al personaje dentro del DCEU sin prescindir del actor. Recordemos también que va a estar muy ocupado con 'The Witcher', por lo que quizá a día de hoy no haya suficiente espacio en su agenda para que su regreso vaya más allá de esto.

