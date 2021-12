"Geralt no es Batman, no tiene el mismo ego, por lo que evitaría pelear con Superman a toda costa". Henry Cavill ('The Witcher')

Será el próximo 17 de diciembre cuando Netflix estrene la segunda temporada de 'The Witcher', pero la campaña promocional hace tiempo que está en marcha y motivado una visita de Henry Cavill a Madrid. Tras un evento anoche con fans, esta mañana ha tenido lugar una rueda de prensa en la que Espinof ha tenido la oportunidad de participar.

Lo que veremos en la segunda temporada

El célebre actor destacó que su gran objetivo de la segunda temporada era acercarse lo máximo posible a la obra original "para hacerle justicia a los libros" y "darle una parte más tridimensional". Además, apuntó que "siempre ha sido muy protector en su corazón" y las interacciones con Ciri le han permitido exteriorizarlo mucho más, desvelando también que algo que quiso incluir de los videojuegos fueron "las señales de su magia, algo de lo que hay tanto en los libros".

Además, no deja de lado lo que opinan los seguidores de la serie: "Leo lo que dicen los fans, creo que es muy importante hacerlo", aunque incidió en que lo importante es centrarse en los comentarios constructivos, llegando a ver en ocasiones detalles que creía que sería conveniente incluir en la serie.

A su vez, recordó que persiguió el papel de forma incansable, pero que inicialmente no lo consiguió: "Me rompieron el corazón cuando me dijeron que no me daban el papel, pero tuve otra oportunidad". Para ello tuvo que someterse a una audición y acabamos teniendo final feliz.

Dos papeles icónicos

El protagonista de 'El hombre de acero' también apuntó que es "un privilegio y una responsabilidad, pero una responsabilidad primero" haber dado vida a dos personajes tan icónicos como Superman y Geralt, pues "Yo mismo soy fan de esos dos personajes", llegando a mojarse sobre lo que cree que podría pasar en un enfrentamiento entre ambos.

Él mismo destacó que una pelea sería imposible porque "ambos son representaciones del bien", pero que Superman tiene mucho más poder y Geralt solamente tendría alguna posibilidad porque el superhéroe de DC "nunca mataría a Geralt", realizando además la siguiente reflexión sobre el personaje de 'The Wticher':

Geralt no es Batman, no tiene el mismo ego, por lo que evitaría pelear con Superman a toda costa.

Otros detalles

Cavill no dudó en alabar el trabajo tanto de Anya Chalotra como de Freya Allan, destacando en el caso de Yennefer que "su línea argumental es muy diferente a los libros, hay muchas sorpresas", mientras que en el caso de Ciri es "un gran salto de fe" para el personaje dejar que la proteja un extraño.

Eso sí, no todo fueron alegrías durante el rodaje de la segunda temporada, ya que se hizo una lesión en el tendón que tuvo un largo periodo de recuperación, obligándole incluso a llevar muletas durante un tiempo. Tampoco ayudó que "el doctor me dijo que solamente podía de estar de pie durante cinco horas al día, pero afortunadamente no es así como funciona un rodaje". Eso llevó a que la lesión tuviera lugar en noviembre y que la recuperación no estuviera completa hasta mayo porque no se centró en ello, apuntando además lo siguiente sobre lo sucedido: "Afortunadamente es mi peor lesión hasta ahora".

Por último, Cavill comentó sobre los monstruos de la serie que para él "los realmente interesantes son los que lo parecen pero son lo contrario", destacando que el propio Geralt lo es considerado en más de una ocasión. Y es que "la gente a veces un monstruos peor que los propios monstruos".