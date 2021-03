La caída de Armie Hammer: despedido de su último proyecto tras ser acusado de violación y con el futuro de 'Muerte en el Nilo' en el aire

Armie Hammer estaba convencido de que 2021 iba a ser un gran año para él, pero seguro que hubiese preferido que 2020 nunca llegase a su fin. Pronto surgió una extraña controversia caníbal que el propio actor calificó de "chorradas", pero ya entonces abandonó 'Shotgun Wedding' y desde entonces no ha dejado de perder proyectos, hasta el punto de que actualmente se encuentra sin trabajo.

Todo empezó a precipitarse a finales de enero, cuando se anunció su salida de la serie sobre cómo se hizo 'El Padrino' que prepara Paramount+, y apenas unos días la agencia de representación WME anunciaba que dejaba de trabajar con él, lo mismo que hizo su publicista personal. La carrera de Hammer quedaba a la deriva, pero aún tenía varios proyectos a los que agarrarse, confiando en que todo acabase mejorando.

En caída libre

Las malas noticias continuaron en febrero, ya que fue entonces cuando Starz confirmaba que daba luz verde a la serie antología 'Gaslit' en la que participan actores de la talla de Julia Roberts y Sean Penn. Sin embargo, también entonces se supo que Hammer dejaba de formar parte de la misma, pero siempre quedaba la excusa de que no era el único, ya que también se supo entonces que Joel Edgerton se bajaba del barco, e incluso la posibilidad de que su marcha se concretara antes de la llegada del fatídico 2021 para él.

La puntilla definitiva ha llegado este mes de marzo, sobre todo cuando fue acusado de violación por una mujer que asegura que tuvo una relación con Hammer entre 2016 y 2020 en la que "él abusó de mí mentalmente, emocionalmente y sexualmente". Si el actor ya cotizaba a la baja en Hollywood, esto fue el último clavo en su ataúd profesional.

Pocos días después se anunciaba que el actor era despedido de 'The Billion Dollar Spy', el último proyecto que tenía en su agenda en el que iba a protagonizar la adaptación de una llamativa historia real. De esta forma, Hammer pasa a estar oficialmente en el paro, ya que lo más cercano que tiene a un proyecto es la rumoreada secuela de 'Call Me By Your Name' que nunca recibió luz verde de forma oficial.

Esto no supone que no vayamos a ver próximamente ninguna película con Hammer, en parte por los múltiples retrasos sufridos por 'Muerte en el Nilo' -hasta el punto de que no es imposible pensar que Disney haya sopesado la opción de hacer lo mismo que Ridley Scott hizo con Kevin Spacey en 'Todo el dinero del mundo'-, pero es que además también es uno de los protagonistas de 'Next Goal Wins', la nueva comedia deportiva de Taika Waititi cuyo rodaje finalizó... en enero de 2020.

Por lo visto, su papel en la segunda es bastante pequeño, así que quizá el problema no sea tan grande, pero la cosa se complica más con la secuela de 'Asesinato en el Orient Express', ya que Hammer es uno de los principales protagonistas. Por ahora, su llegada a los cines está prevista para el 11 de febrero de 2022, lo que da margen de maniobra a Disney. Tampoco debería sorprendernos si acaban lanzándola directamente en Hulu o Disney+, que es que van ya tantos aplazamientos que parece que Disney no sabe muy bien qué hacer con ella...

Ahora queda la duda de cómo se resuelve la investigación policial sobre esas acusaciones de violación que Hammer niega, pero el futuro no pinta precisamente bien para el protagonista de títulos como 'Operación U.N.C.L.E.' o el reciente remake de 'Rebeca'.