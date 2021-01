"No voy a contestar a esas chorradas". Armie Hammer responde a su controversia caníbal y abandona su papel en ‘Shotgun Wedding’

Armie Hammer ha respondido a las polémicas noticias que circulan sobre él, tras desvelarse unas supuestas capturas de pantalla de mensajes a chicas en las que dice que es un caníbal y quiere beberles la sangre (se entiende que como fantasía sexual), lo que le ha llevado a su reciente salida de la la comedia de acción 'Shotgun Wedding' de Lionsgate, junto a Jennifer Lopez.

Call me by your flesh

En una declaración enviada a Deadline, la estrella de 'La red social' (The Social Network, 2010) y 'Nocturnal Animals' (2016) declaró:

"No voy a respondiendo a esas acusaciones y chorradas, pero a la luz de espurios ataques en mi contra en redes, mi conciencia me impide no dejar a mis hijos durante 4 meses para rodar una película en República Dominicana. Lionsgate me está apoyando en mi decisión y les estoy agradecido por ello".

'Shotgun Wedding' sigue a Darcy (Lopez) y Tom (a quien Hammer estaba destinado a interpretar), quienes reúnen a sus adorables pero obstinadas familias para la boda de destino justo cuando la pareja comienza a enfriarse. Su papel será sometido a un nuevo casting, y según un portavoz de producción:

"Dada la fecha de inicio inminente de Shotgun Wedding, Armie ha solicitado alejarse de la película y lo apoyamos en su decisión".

Los mensajes, que según Page Six, fueron filtrados por una cuenta anónima de redes sociales bajo el nombre de House of Effie, eran supuestos mensajes directos de Hammer que detallaban fantasías sexuales "perturbadoras". Los próximos proyectos de Hammer incluyen 'The Billion Dollar Spy', así como una secuela 'de la película ganadora del Oscar 2017 'Call Me By Your Name', con la que Hammer recibió una nominación al Globo de Oro al Mejor Actor de Reparto.

J