"¿Dónde ha quedado el perdón en nuestra sociedad?". Bryan Cranston quiere que la cultura de la cancelación cambie en 2021

Bryan Cranston no está de acuerdo con la cultura de la cancelación. El actor de 64 años abordó el concepto, la práctica de amonestar públicamente y potencialmente poner fin a la carrera de figuras públicas cuando hacen comentarios o toman acciones que se consideran inapropiadas o insensibles, en una entrevista en video publicada por The Associated Press en Twitter en Jueves.

"Hemos olvidado pedir y ofrecer perdón"

El vídeo de twitter muestra al actor tras haber donado plasma tras pasar la COVID-19 comentando este tema:

"Vivimos en esta cultura de cancelación de personas que se equivocan y hacen mal, ya sea a propósito o por accidente, y hay menos perdón en nuestro mundo. Creo que, lamentablemente, estamos en un entorno más rudo. Creo que nuestras sociedades se han vuelto más duras y menos comprensivas, menos tolerantes, menos indulgentes. ¿Dónde ha quedado el perdón en nuestra sociedad?"

Bryan Cranston hopes the new year brings changes to "cancel culture." pic.twitter.com/sSzq59ZOxk — AP Entertainment (@APEntertainment) December 31, 2020

El actor de 'Breaking Bad' explicó que la cultura de cancelación está creando una división radical:

"Las personas están marcadas como fuera o dentro según su comportamiento, e incluso un error puede hacer que alguien desaparezca. Siento que se puede perdonar a quienes están arrepentidos y apologéticos. Ver figuras públicas condenadas al ostracismo por el resto de sus vidas me hace pensar que tenemos que echar un segundo vistazo a esto y exhalar y darnos cuenta de que pedir perdón y recibir perdón no son debilidades, sino fortalezas humanas",

El ganador del Emmy no es la única estrella que ha cuestionado el valor de la cultura de la cancelación, ya que la cantante Willow Smith habló sobre el tema en un episodio de Red Table Talk.